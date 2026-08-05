Un omagiu adus marilor valori ale culturii românești la Cimitirul Bellu

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, în perioada 26–30 iulie 2026, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat un pelerinaj de suflet, în semn de recunoștință față de artiștii care, de-a lungul anilor, au sprijinit activitatea social-filantropică a Eparhiei. Primul popas a fost la Cimitirul Șerban Vodă – Bellu, locul în care își dorm somnul de veci numeroase personalități care au marcat istoria culturii și spiritualității românești.

Însoțiți de părintele Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, artiștii Mioara Velicu, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Steliana Sima, Constantin Bahrin și Vasile Ostafi au parcurs cu emoție aleile cimitirului, oprindu-se la mormintele unor mari interpreți ai muzicii populare și ușoare românești, ale unor actori, scriitori și oameni de cultură care au lăsat o moștenire de neprețuit patrimoniului spiritual și artistic al poporului român.

În fața monumentelor funerare ale legendelor cântecului românesc, precum Maria Tănase, Ioana Radu, Ion Dolănescu, ale altor artiști care au făcut istorie pe scenele țării, participanții au aprins lumânări și au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletelor acestora.

Momentul a căpătat o emoție aparte atunci când artiștii prezenți au ales să aducă un ultim omagiu colegilor de breaslă prin ceea ce i-a unit întotdeauna: cântecul. La mormintele acestora au fost interpretate, cu discreție și respect, fragmente din repertoriul care i-a consacrat, transformând vizita într-o adevărată lecție de memorie și recunoștință.

În apropierea mormintelor unor mari scriitori și poeți români, precum Mihai Emiescu, I.L. Caragiale, Mihail Sadoveanu, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, etc. au fost rostite versuri din creațiile lor, iar în fața locurilor de odihnă ale unor actori emblematici ai teatrului și cinematografiei românești au fost evocate momente din viața și activitatea acestora. Fiecare popas a fost însoțit de câte o rugăciune și de un moment de reculegere, într-o atmosferă de liniște și profund respect.

Părintele Andrei Mocanu le-a vorbit participanților despre responsabilitatea păstrării memoriei celor care au contribuit la identitatea culturală și spirituală a neamului românesc, subliniind că recunoștința este una dintre cele mai frumoase forme de cinstire.

Pentru artiștii prezenți, vizita la Bellu a însemnat mai mult decât o oprire într-un itinerar de pelerinaj. A fost o reîntâlnire simbolică cu maeștrii care le-au fost modele și surse de inspirație, un prilej de a le mulțumi pentru moștenirea artistică lăsată generațiilor următoare.

Gestul de a interpreta cântecele care i-au făcut nemuritori sau de a rosti versurile scrise de marii poeți români nu a fost un moment artistic propriu-zis, ci o formă de comuniune sufletească și de respect față de cei care au slujit cultura românească prin darurile primite de la Dumnezeu.

Vizita la Cimitirul Bellu a deschis astfel pelerinajul într-o notă de rugăciune, memorie și recunoștință, amintind tuturor că adevăratele valori nu se uită, ci continuă să trăiască prin opera lor și prin cei care le duc mai departe moștenirea.

Prin acest moment comemorativ, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dorit să sublinieze că memoria marilor personalități ale culturii românești reprezintă o datorie morală și spirituală. Rugăciunea pentru cei adormiți, alături de prețuirea operei lor, devine o punte între generații, păstrând vie conștiința identității și a valorilor care definesc poporul român.

Pr. Andrei Mocanu