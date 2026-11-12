Un OM adevărat!

Prietenul Gheorghe (Geo) DĂNĂILĂ a pășit în eternitate zilele trecute, măcinat de o boală necruțătoare, lăsând amintiri de neuitat în sufletele celor care l-au cunoscut.

Născut la 30 ianuarie 1959, în localitatea Grivița-județul Galați, a trecut prin viață frumos, cu demnitate, iar bunătatea sa proverbială – peste care se așternea, ca desenat, surâsul inegalabil! – l-a făcut iubit și apreciat de către toți cei din jur. A fost înmormântat în localitatea Smârdan (unde locuia), la data de 9 noiembrie 2026, în urma sa rămânând imaginea unui OM adevărat! Și pentru că Georgică era un excelent epigramist și un talentat poet, am ținut, neapărat, ca în rubrica mea de astăzi să vă prezint câteva epigrame care sper să vă aducă zâmbete pe fețe, așa cum, cu siguranță, și-ar fi dorit …

MOȘTENIRE

Pe vechi imașuri nu mai vezi,

Ca-n vremuri, marile cirezi;

S-au risipit lăsând în urmă,

De-a pururi, spiritul… de turmă!

PESCĂREASCĂ

A invitat la masă un vecin

Și l-a servit cu carne de rechin,

Spunându-i cât de greu l-a capturat

În balta de la… margine de sat!

STRIGĂTURĂ

Alei, muică, alelei,

Alei, muică, ce belele;

Neamul nost’ de pui de lei

S-a umplut cu… pui de lele!

HOBBY POLITIC

Deși poporul e nemulțumit,

Destui ce-ajung pe-o funcție înaltă,

Fiind îndrăgostiți de pescuit,

Întotdeauna lasă țara… baltă!

APROPO

Când soața puiul își răsfață –

Și e și soacră-mea de față –

Mă adresez, în mod subtil:

‘Tu-ți mama mă-tii… de copil!

TABLOU CANICULAR

Pământul, ars de sete, a crăpat,

Uscate sunt ogoare și păduri,

Izvorul în fântână a secat;

Chiar și-n Guven sunt multe… ,,secături’’!

NEMULȚUMIREA UNUI ,,PEȘTE’’

Strigă cât îl țin ficații –

Face opoziție –

Că l-au pescuit ,,mascații’’

Chiar în… prohibiție!

DESTĂINUIRILE UNUI ,,COCOȘ’’ DE ȚARĂ

Când o puicuță, care-mi place,

Apare-n margini de grădină,

Mă trec fiori și mi se face,

Privind-o, pielea de găină!

OFERTE ELECTORALE

Sunt candidați cu gânduri generoase,

Cu mare fast pe liste înșirate;

Mulți vin cu adevăruri mincinoase

Și alții cu minciuni… adevărate!

FIDELITATE

Cuprins fiind de-a dragostei beție,

În fața ei, timid, a-ngenuncheat

Când a cerut-o, tandru, de soție…

Și-o viață-ntreagă nu s-a ridicat!

PORTRETUL PENSIONARULUI ROMÂN

Îl vezi pe stradă cu sacoșa goală,

Cu pasul moale și obrazul supt,

Plimbând cu el o foame colosală…

Cât vila unui demnitar corupt!

Distihuri absurde:

VARIAȚIUNI

Tentat de-o ispită MINORĂ,

Comiți o greșeală… MAJORĂ!

DE SĂRBĂTORI

Iarăși a greșit săracu’

Reușind să dea de dracu’!

RECUNOAȘTERE

Greșiții noștri, mari eroi,

De multe ori suntem… tot noi!

CONSTATATIVĂ

Sunt o mulțime de SCRÂNTIȚI,

În urma pașilor… greșiți!

Să-i fie îngerii aproape și amintirea eternă…

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!