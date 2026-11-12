Un OM adevărat!

Prietenul Gheorghe (Geo) DĂNĂILĂ a pășit în eternitate zilele trecute, măcinat de o boală necruțătoare, lăsând amintiri de neuitat în sufletele celor care l-au cunoscut.
Născut la 30 ianuarie 1959, în localitatea Grivița-județul Galați, a trecut prin viață frumos, cu demnitate, iar bunătatea sa proverbială – peste care se așternea, ca desenat, surâsul inegalabil! – l-a făcut iubit și apreciat de către toți cei din jur. A fost înmormântat în localitatea Smârdan (unde locuia), la data de 9 noiembrie 2026, în urma sa rămânând imaginea unui OM adevărat! Și pentru că Georgică era un excelent epigramist și un talentat poet, am ținut, neapărat, ca în rubrica mea de astăzi să vă prezint câteva epigrame care sper să vă aducă zâmbete pe fețe, așa cum, cu siguranță, și-ar fi dorit …
MOȘTENIRE
Pe vechi imașuri nu mai vezi,
Ca-n vremuri, marile cirezi;
S-au risipit lăsând în urmă,
De-a pururi, spiritul… de turmă!
PESCĂREASCĂ
A invitat la masă un vecin
Și l-a servit cu carne de rechin,
Spunându-i cât de greu l-a capturat
În balta de la… margine de sat!
STRIGĂTURĂ
Alei, muică, alelei,
Alei, muică, ce belele;
Neamul nost’ de pui de lei
S-a umplut cu… pui de lele!
HOBBY POLITIC
Deși poporul e nemulțumit,
Destui ce-ajung pe-o funcție înaltă,
Fiind îndrăgostiți de pescuit,
Întotdeauna lasă țara… baltă!
APROPO
Când soața puiul își răsfață –
Și e și soacră-mea de față –
Mă adresez, în mod subtil:
‘Tu-ți mama mă-tii… de copil!
TABLOU CANICULAR
Pământul, ars de sete, a crăpat,
Uscate sunt ogoare și păduri,
Izvorul în fântână a secat;
Chiar și-n Guven sunt multe… ,,secături’’!
NEMULȚUMIREA UNUI ,,PEȘTE’’
Strigă cât îl țin ficații –
Face opoziție –
Că l-au pescuit ,,mascații’’
Chiar în… prohibiție!
DESTĂINUIRILE UNUI ,,COCOȘ’’ DE ȚARĂ
Când o puicuță, care-mi place,
Apare-n margini de grădină,
Mă trec fiori și mi se face,
Privind-o, pielea de găină!
OFERTE ELECTORALE
Sunt candidați cu gânduri generoase,
Cu mare fast pe liste înșirate;
Mulți vin cu adevăruri mincinoase
Și alții cu minciuni… adevărate!
FIDELITATE
Cuprins fiind de-a dragostei beție,
În fața ei, timid, a-ngenuncheat
Când a cerut-o, tandru, de soție…
Și-o viață-ntreagă nu s-a ridicat!
PORTRETUL PENSIONARULUI ROMÂN
Îl vezi pe stradă cu sacoșa goală,
Cu pasul moale și obrazul supt,
Plimbând cu el o foame colosală…
Cât vila unui demnitar corupt!
Distihuri absurde:
VARIAȚIUNI
Tentat de-o ispită MINORĂ,
Comiți o greșeală… MAJORĂ!
DE SĂRBĂTORI
Iarăși a greșit săracu’
Reușind să dea de dracu’!
RECUNOAȘTERE
Greșiții noștri, mari eroi,
De multe ori suntem… tot noi!
CONSTATATIVĂ
Sunt o mulțime de SCRÂNTIȚI,
În urma pașilor… greșiți!
Să-i fie îngerii aproape și amintirea eternă…
Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!