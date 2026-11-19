Rugby Club Gura Humorului a anunțat că George Straton a acceptat titlul de președinte de onoare al clubului și se va implica în coordonarea strategică, într-un moment în care echipa își pregătește al doilea sezon în prima ligă din România.

George Straton a jucat pentru Minerul Gura Humorului la finalul anilor 1970, iar mai recent a fost președinte al Federației Române de Rugby, în perioada 2003-2009.

La sfârșitul anilor 1990 el a fondat Rugby Club Domus și a pus bazele rugby-ului juvenil din oraș, tradiție continuată astăzi de Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului.

George Straton a rămas aproape de RC Gura Humorului și în ultimii ani, fiind, de exemplu, participant la galele dedicate acestui sport și achiziționând obiecte la licitații, pentru a ajuta clubul.

Gabriela Andronache, președinta Rugby Club Gura Humorului, singura femeie președinte al unui club de rugby de seniori din România și membră a Biroului Federal al Federației Române de Rugby, a transmis: „Este o mare bucurie și un motiv de mândrie pentru mine că domnul Straton a acceptat nu doar distincția, ci și să se implice oficial în dezvoltarea strategică a clubului. Îmi este mentor în rugby de mulți ani și îmi place să-l consider prieten. A fost mereu aproape de rugby-ul humorean, iar acum această implicare devine și oficială. Îi mulțumesc pentru tot sprijinul de până acum și pentru cel care va urma”.

RC Gura Humorului a plecat la drum ca un club 100% privat în 2018, ca un continuator al vechilor echipe din oraș.

2026, anul în care Humorul a făcut pasul în prima ligă, după ce a câștigat eșalonul II, a fost și primul în care echipa a avut și o finanțare consistentă din fonduri publice, de la Consiliul Județean Suceava.

Clubul este condus de o echipă de management formată în întregime din voluntari.

George Straton a transmis un scurt mesaj legat de implicarea sa în club: ,,Rugby-ul a fost întotdeauna o parte importantă a vieții mele, iar Gura Humorului ocupă un loc special în această poveste. Implicarea mea în dezvoltarea rugby-ului local a început încă de la sfârșitul anilor ’90, prin construirea unei structuri dedicate juniorilor, pentru că am crezut și cred în continuare că viitorul acestui sport se construiește prin formarea tinerilor. Acceptarea rolului de Președinte de Onoare al Rugby Club Gura Humorului este o continuare firească a acestei implicări. Îmi doresc să contribui, prin experiența acumulată, la consolidarea clubului, la crearea unor perspective pentru tinerii jucători și la construirea unui proiect sportiv durabil, care să redea rugby-ului humorean locul pe care îl merită”.

În 2027, pentru RC Gura Humorului una dintre priorități este atragerea unor resurse financiare suplimentare, care să permită pregătirea profesionistă a mai multor jucători, în condițiile în care clubul a fost finanțat în proporție de peste 70% din surse private și oferă o perspectivă de continuare a carierei sportive inclusiv tinerilor formați la CSS Gura Humorului.

În 2026, humorenii nu au putut obține nici o victorie în Liga națională, în mare parte profesionistă, dar au lăsat o impresie bună în unele meciuri.