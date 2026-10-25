Un nou rezultat pozitiv pentru Bradul Putna în eșalonul al treilea

Nou promovata Bradul Putna a ajuns la patru meciuri fără eșec în eșalonul al treilea, după ce, sâmbătă după amiază, a remizat, 1-1, pe terenul unei formații de podium, este vorba de CSM Adjud. Interesant este că ambele goluri s-au marcat în secvențele de prelungiri ale partidei. Gazdele au deschis scorul prin Alin Dascălu, în minutul 90+1, iar căpitanul Florin Plămadă a adus egalarea pentru Bradul în minutul 90+3.

În etapa a X-a a Seriei I s-au mai jucat partidele: FC II Bacău – AFC Odorheiu Secuiesc 2-1, USV CSM Iași – Aerostar Bacău 3-3, CS Gheorgheni – CSM Vaslui 2-2, Viitorul Onești – CSM Pașcani 2-2 și Ceahlăul Piatra Neamț – KSE Târgu Secuiesc 0-2.

În runda următoare, sâmbătă, 31 octombrie, Bradul Putna va întâlni pe teren propriu echipa CS Gheorgheni.

Clasament

1 CSM Vaslui 10 8 2 0 25-11 26

2 KSE Târgu Secuiesc 10 6 2 2 23-14 20

3 CSM Adjud 10 5 3 2 20-11 18

4 USV-CSM Iaşi 10 5 3 2 15-11 18

5 Bradul Putna 10 5 2 3 23-15 17

6 Aerostar Bacău 10 4 2 4 17-15 14

7 AFC Odorheiu Secuiesc 10 3 5 2 15-13 14

8 FC II Bacău 10 4 2 4 14-21 14

9 CS Gheorgheni 10 2 3 5 15-20 9

10 Viitorul Onești 10 1 3 6 15-19 6

11 Ceahlăul Piatra Neamț 10 0 4 6 5-21 4

12 CSM Paşcani 10 0 3 7 11-27 3

Foto: Agenția Manifest.