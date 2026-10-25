Fotbal

Un nou rezultat pozitiv pentru Bradul Putna în eșalonul al treilea

Un nou rezultat pozitiv pentru Bradul Putna în eșalonul al treilea
Un nou rezultat pozitiv pentru Bradul Putna în eșalonul al treilea

Nou promovata Bradul Putna a ajuns la patru meciuri fără eșec în eșalonul al treilea, după ce, sâmbătă după amiază, a remizat, 1-1, pe terenul unei formații de podium, este vorba de CSM Adjud. Interesant este că ambele goluri s-au marcat în secvențele de prelungiri ale partidei. Gazdele au deschis scorul prin Alin Dascălu, în minutul 90+1, iar căpitanul Florin Plămadă a adus egalarea pentru Bradul în minutul 90+3.

În etapa a X-a a Seriei I s-au mai jucat partidele: FC II Bacău – AFC Odorheiu Secuiesc 2-1, USV CSM Iași – Aerostar Bacău 3-3, CS Gheorgheni – CSM Vaslui 2-2, Viitorul Onești – CSM Pașcani 2-2 și Ceahlăul Piatra Neamț – KSE Târgu Secuiesc 0-2.

În runda următoare, sâmbătă, 31 octombrie, Bradul Putna va întâlni pe teren propriu echipa CS Gheorgheni.

Clasament

1 CSM Vaslui 10 8 2 0 25-11 26

2 KSE Târgu Secuiesc 10 6 2 2 23-14 20

3 CSM Adjud 10 5 3 2 20-11 18

4 USV-CSM Iaşi 10 5 3 2 15-11 18

5 Bradul Putna 10 5 2 3 23-15 17

6 Aerostar Bacău 10 4 2 4 17-15 14

7 AFC Odorheiu Secuiesc 10 3 5 2 15-13 14

8 FC II Bacău 10 4 2 4 14-21 14

9 CS Gheorgheni 10 2 3 5 15-20 9

10 Viitorul Onești 10 1 3 6 15-19 6

11 Ceahlăul Piatra Neamț 10 0 4 6 5-21 4

12 CSM Paşcani 10 0 3 7 11-27 3

Foto: Agenția Manifest.

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