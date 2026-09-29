Chiar de anul acesta, Suceava va fi orașul cu cele mai multe restaurante McDonald’s din regiunea Moldova. Trei, mai exact, după ce o nouă unitate, de tip ,,fast-food & drive-through”, cea mai mare, va fi deschisă în parcarea Shopping City Suceava.

Lucrările de construire, recent demarate în spatele stației de călători din dreptul centrului comercial, pe o suprafață mare, au ca termen de execuție 12 luni, dar cei care se ocupă de lucrare intenționează să o finalizeze în 3 luni, adică cel târziu în noiembrie 2026.

Altfel spus, cu toate pregătirile ulterioare finalizării construcțiilor, noul McDonald’s ar urma să fie deschis cel târziu în decembrie.

Conform autorizației de construire 328 din 23.07.2026, restaurantul ”fast-food & drive-through” va avea o suprafața construită la sol de 400 mp, tot atâta suprafață desfășurată, pe un singur nivel, cu o înălțime maximă de 5,66 m.

Șantierul noului McDonalds, de la Shopping City Suceava

Noul McDonald’s din Suceava va avea 56 de locuri de parcare, o terasă de 190 de metri pătrați, alei carosabile, spații verzi, iar pe lângă reclama luminoasă, va fi montat și un totem publicitar.

Investiția în cel de-al doilea McDonald’s Drive-Thru din Suceava va fi de aproape două milioane de euro, diferența față de cel din Centru fiind că acesta va avea program de funcționare non-stop.

Foarte importante sunt, mai ales în contextul economic actual, crearea a aproximativ 70 de locuri de muncă directe, dar și încasările care ajung la bugetul local, din autorizări, taxe și impozite, precum și din contribuțiile angajaților la bugetul de stat.

Un nou restaurant McDonald’s, cu Drive-Thru, în parcarea Shopping City Suceava