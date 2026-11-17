Duminica a XXV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, a Samarineanului milostiv, a marcat anul acesta nu doar începutul Postului Nașterii Domnului, ci și începerea scrierii unei noi pagini în cronica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” – Capu Satului, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, cei prezenți fiind martorii unui moment de aleasă însemnătate duhovnicească. Aceștia au primit nu doar binecuvântarea arhierească prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ci au participat și la evenimentul prilejuit de învestirea noului preot paroh, pr. consilier eparhial Ștefan Mihalcea.

În ziua însemnată pe de-a cincisprezecea filă a lunii noiembrie, anul mântuirii 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Constantin Blaga, consilier al Sectorului Cultural, pr. Ștefan Mihalcea, consilier al Sectorului Media și Comunicare, arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, precum și slujitori de la parohiile din împrejurimi.

Răspunsurile liturgice, care au înfrumusețat în chip deosebit slujba, au fost oferite de membrii Corului Academic „Byzantion” din Iași, dirijat de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu.

Între cei prezenți la eveniment s-au numărat maici starețe de la mănăstirile bucovinene, reprezentanți ai autorităților locale, delegați ai instituțiilor publice din municipiu, dar și din județ, între care prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie, precum și directori ai instituțiilor de învățământ și medicale din Câmpulung Moldovenesc și comandanți ai unităților militare din localitate.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului, intitulată „Familia creștină, prima școală a comuniunii”.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit rânduiala hirotesirii întru arhidiacon a părintelui diacon Ștefan Coroi, misionar protopopesc în cadrul Protoieriei Câmpulung Moldovenesc.

Pentru că la ceas de sărbătoare sunt amintiți și cei înainte adormiți întru Domnul, a fost săvârșită apoi slujba Trisaghionului pentru ctitorii și slujitorii sfântului locaș trecuți la cele veșnice, fiind înălțate rugăciuni pentru odihna sufletelor celor care, de-a lungul timpului, au contribuit la zidirea, înfrumusețarea și păstrarea uneia dintre cele mai vechi biserici din orașul Câmpulung Moldovenesc, precum și la întărirea vieții duhovnicești.

A urmat momentul înmânării unor distincții de vrednicie, acordate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, ca semn al prețuirii și al recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe.

Astfel, părintele Teodor Giosan, fostul paroh al bisericii ocrotite de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a primit Distincția mitropolitană „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în semn de apreciere pentru îndelungata activitate pastorală și administrativ-gospodărească desfășurată în slujba Bisericii și a credincioșilor.

Începând cu anul 1984, timp de peste patru decenii, părintele Teodor Giosan s-a îngrijit de viața duhovnicească și de patrimoniul bisericesc. Între realizările sale se numără restaurarea și înfrumusețarea bisericii de lemn, împodobirea acesteia cu pictură, ridicarea Bisericii „Izvorul Tămăduirii” și construirea centrului social-cultural.

Totodată, Comitetului parohial și Corului parohiei le-a fost conferit Ordinul „Mușatinii”, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”. Textul gramatelor eparhiale a fost citit de pr. consilier cultural Constantin Ciprian Blaga, distincțiile fiind înmânate de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

După acordarea distincțiilor, Episcopul-Vicar a evidențiat semnificația instalării unui nou preot paroh, moment de bucurie și emoție pentru enoriași, subliniind necesitatea păstrării unei legături vii cu lucrarea înaintașilor, dar și a asumării unei înnoiri cumpătate, întemeiate pe experiența și realizările generațiilor precedente.

Mulțumind ierarhilor eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, părintele Teodor Giosan a adresat cuvinte de recunoștință familiei și celor care i-au fost alături de-a lungul deceniilor.

La rândul său, noul preot paroh, părintele Ștefan Mihalcea, a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru încrederea acordată, precum și Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, pentru binecuvântarea arhierească și împreuna-rugăciune. Exprimându-și recunoștința față de clericii și credincioșii care i-au fost alături de-a lungul slujirii preoțești, sfinția sa a evidențiat dorința de a continua lucrarea înaintașilor săi într-o biserică de lemn târnosită în anul 1858, așezată pe un loc în care rugăciunea comunității este atestată încă din anul 1751. „De aproape 170 de ani, între bârnele acestui sfânt locaș s-au săvârșit botezuri și cununii, s-au cântat colinde și prohoduri, s-au spus în taină rugăciuni pe care numai Dumnezeu le-a auzit. De aceea nu intru astăzi aici ca unul care începe ceva, ci ca unul care se așază, cu sfială și cu recunoștință, într-o rugăciune începută de alții și care va continua, cu mila lui Dumnezeu, și după noi. (…) Vin aici după nouă ani de slujire preoțească la Sasca Nouă și Gura Humorului, fără promisiuni mari, dar cu dorința de a fi aproape de oameni: de copii și de tineri, de familii, de cei bolnavi și de cei singuri. Așa înțeleg preoția: o slujire a bucuriei, trăită împreună cu cei pe care Dumnezeu mi i-a încredințat spre păstorire.”

Referindu-se la prioritățile noii sale misiuni pastorale, a mărturisit: „Iar dumneavoastră, iubiți credincioși ai Parohiei Nașterea Maicii Domnului, vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit. Îmi doresc mai întâi să vă cunosc și să vă ascult; să păstrăm și să îmbogățim, treptat, viața liturgică a parohiei; să ne apropiem de copii și de tineri și să nu-i uităm pe cei bolnavi, pe cei în vârstă și pe cei singuri, astfel încât fiecare să simtă că este prețuit și că își are locul în marea familie a parohiei noastre. Mai presus de cuvintele de astăzi, aș vrea ca toate acestea să se vadă, în timp, din fapte. O comunitate vie nu se clădește în grabă, ci împreună, cu încredere, cu răbdare și cu rugăciune.”

În semn de aleasă prețuire și fiască recunoștință pentru binecuvântarea arhierească și pentru bucuria prilejuită de prezența sa, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul i-a fost oferită o icoană a Maicii Domnului, ocrotitoarea sfântului locaș de închinare.

La final, enoriașii parohiei i-au mulțumit părintelui Teodor Giosan pentru cele patru decenii de slujire cu multă dragoste, dăruindu-i o icoană cu Maica Domnului. De asemenea, credincioșii i-au urat un călduros bun-venit noului paroh, părintelui Ștefan Mihalcea, oferindu-i o cruce de binecuvântare.

Preasfinția Sa a citit rugăciuni de dezlegare, precum și o rugăciune special alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic pentru începutul Postului Crăciunului, ca cei ce se străduiesc să dobândească virtutea postirii (…) să nu amestece în postirea lor ceva din cele stricătoare de sutlet; (…) să dobandească dragoste față de semeni, înfrânare de la plăcerile lumii acesteie, priveghere stăruitoare și ostenitoare, îngenunchere recunoscătoare, rugăciune smerită, smerenie nemincinoasă, zdrobire neîncetată a inimii, tăcere chibzuită, răbdare în toate, ca astfel împlinind, la vremea cuvenită să culeagă roadă multă în Împărăția cerurilor”.

Irina Ursachi