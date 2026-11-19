Formația locală, CSU Suceava, va evolua pe teren propriu în etapa a VIII-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Vineri, 20 noiembrie, cu începere de la ora 17.30, universitarii vor primi în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv vizita celor de la CSM Constanța.

Chiar dacă este avizat de valoarea grupării dobrogene, antrenorul Bogdan Șoldănescu este încrezător în șansele echipei sale.

„Cu toate că suntem înaintea lor cu trei puncte în clasament, nu ne așteaptă deloc un meci ușor. Suntem conștienți cu toții de acest aspect. Au jucători de valoare în componență, joacă un handbal destul de combinativ și cu siguranță își doresc victoria după un debut mai puțin bun de campionat. Sigur își fac calcule pentru cele două puncte de aici, de la Suceava. Noi credem în forțele noastre, chiar dacă pornim cu șansa a doua în meciul de mâine, prin prisma faptului că au jucători cu experiență. La meciurile naționalei cu Franța și Polonia, Constanța a dat cei mai mulți jucători, adică 5, și asta spune totul despre valoarea lotului adversarei de mâine. Poate fi un meci important și pentru banca tehnică a lor. Cu siguranță, după câteva meciuri în care nu au reușit pe teren propriu să câștige punctele – cu Turda, cu Baia Mare – vor să le câștige de aici, de la noi. Asta poate fi un atu și pentru noi, presiunea asta mai mare asupra lor. Vor întâlni o echipă care va ști ce are de făcut, adică o echipă luptătoare care să le pună probleme, iar atunci presiunea asta se poate transforma în cu totul altceva și să fie un atu pentru noi. Ne așteptăm cu toții la un meci pe viață și pe moarte, dar suntem pregătiți. Așa au fost mereu toate meciurile în sala de aici, de la LPS, cam pe muchie de cuțit, și cred că așa va fi decis și meciul de mâine, pe final, de inspirația jucătorilor”, a precizat Șoldănescu.

Din etapa a VIII-a s-au jucat deja partidele Potaissa Turda – Dinamo București 34-44 și SCM Poli Timișoara – Universitatea Cluj 32-25.

Clasament

1 Dinamo București 8 7 0 1 261-206 14

2 SCM Poli Timișoara 8 5 2 1 248-218 12

3 Minaur Baia Mare 7 5 1 1 217-188 11

4 CSM București 7 5 0 2 227-208 10

5 HC Buzău 7 4 0 3 212-210 8

6 Potaissa Turda 8 3 2 3 218-222 8

7 CSM Vaslui 7 4 0 3 194-198 8

8 CSU Suceava 7 3 1 3 212-210 7

9 CSM Constanța 7 2 0 5 177-179 4

10 Steaua București 7 2 0 5 204-210 4

11 Universitatea Cluj 8 1 0 7 199-246 2

12 Teutonii Ghimbav 7 0 0 7 196-270 0