Un nou mandat de arestare în cel mai recent dosar DIICOT de constituire grup organizat și contrabandă

În cea mai recentă acțiune a procurorilor de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, privind contrabanda cu țigări din localitățile de la frontiera cu Ucraina, a fost obținut în instanță, la Tribunalul Suceava, un al cincilea mandat de arestare pentru 30 de zile.

Gheorghe Marocico a fost arestat 30 de zile pentru infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat și contrabandă (4 fapte).

Alte patru mandate de arestare au fost admise de judecători imediat după percheziții, trei dintre ele fiind în vigoare și acum.

Perchezițiile din acest caz au avut loc în zilele de 2 și 9 iulie, la Brodina, Straja, Ulma și la Vicovu de Sus, însă despre caz primele informații publice au apărut în Monitorul de Suceava în data de 19 august.

Mașini de teren care preluau țigările și se deplasau pe drumuri puțin cunoscute. Cum încercau contrabandiștii să evite Poliția

Polițiștii și procurorii au decis să acționeze după ce a rezultat că, în intervalul februarie – 1 iulie 2026, au avut loc cel puțin 11 transporturi de țigări de contrabandă, în cantități mari. Țigările erau preluate de la ucraineni și introduse cel mai adesea pe fâșia verde a frontierei de stat, în zona Brodina – satele Falcău sau Lupcina.

Conform anchetei, țigările erau preluate cu mașini de teren (o parte dintre ele ridicate la percheziții) și transportate prin zone de teren accidentat, pe dealuri, albii de râuri, drumuri forestiere nemarcate, zone bine cunoscute de membrii grupării și foarte ferite de ochi în general.

A doua etapă a transporturilor, de la imobilul de deținere temporară către clienți, avea loc în intervalul orar 7.00-9.00, când avea loc schimbul de tură la nivelul unităților de poliție și când autorii credeau că sunt șansele cele mai mici de a atrage atenția, rezultă din ancheta DIICOT.

Pe parcursul cercetărilor s-au adunat date despre transporturile care, în luna iunie 2026, erau deja în număr mare, astfel că s-a decis să se acționeze.

La percheziții s-au găsit 37 de seturi de plăcuțe de înmatriculare

Mașinile aveau aplicate numere false de înmatriculare. De altfel, în urma perchezițiilor, au fost ridicate nu mai puțin de 37 de seturi de plăcuțe de înmatriculare, urmând a se stabili dacă erau în totalitate luate de la alte mașini ori efectiv falsificate.

La percheziții s-au mai găsit, printre altele, și 13 stații de emisie-recepție, trei camere de vânătoare de supraveghere, dar și aproape 300 de saci din plastic negri folosiți pentru transportul baxurilor cu țigarete și alte bunuri de interes în anchetă.

Luni, 14 septembrie, în același dosar, Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor de la DIICOT și a prelungit cu încă 30 de zile arestul pentru inculpații Florin Dumitrescu, zis ”Lerțuc”, Alexandru Ștefan Schipor, Samuel Claudiu Filimon, zis ”Memeta”.

La acest moment, în dosar mai sunt în vigoare în total patru mandate de arestare, în timp ce alți inculpați sunt cercetați în libertate.

Toți inculpații amintiți în articol se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a instanțelor de judecată.