Rețeaua Lidl și-a consolidat prezența în județul Suceava prin inaugurarea unui nou magazin, în Șcheia, vizavi de un alt magazin emblematic din localitate – Jumbo.

Noul magazin Lidl din Șcheia, al doilea după cel de la baza cartierului Obcini, este situat pe Strada Humorului, Nr. 91, are o suprafață de vânzare de peste 1.200 mp și pune la dispoziția clienților 60 de locuri de parcare. Odată cu acesta s-au creat 20 de noi locuri de muncă.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00, iar duminică, între orele 08:00 și 20:00.

Noul magazin Lidl respectă standardele privind eficiența energetică și sustenabilitatea, fiind dotat cu tehnologii care reduc consumul de resurse și impactul asupra mediului. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED cu senzori de prezență și sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de climatizare.