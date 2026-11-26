De la rechizite, cărți și articole de birou, până la materiale pentru pictură, jocuri, puzzle-uri și seturi creative, toate vor fi găsite la Crafti, brand de papetărie și birotică din Republica Moldova, care va deschide un nou magazin la Iulius Mall Suceava.

Cu o suprafață de aproximativ 350 mp, locația va fi organizată în două spații distincte, concepute pentru a reuni atât produsele necesare școlii și activităților de birou, cât și articole dedicate artei, hobby-urilor și timpului liber. La zece ani de activitate și cu o rețea de 30 de magazine în Republica Moldova, Crafti continuă acum extinderea și pe piața din România.

Pornit în 2016, în Republica Moldova, cu un concept orientat inițial către produsele pentru școală și birou, Crafti a dezvoltat o rețea de 30 de magazine și un portofoliu de peste 100.000 de articole. Astăzi, selecția include produse de papetărie și birotică, materiale educaționale, jocuri și jucării, precum și articole pentru artă și hobby, reunite sub conceptul „Scriu, pictez, învăț, creez”.

La Iulius Mall Suceava, brandul propune un format care depășește tradiționalul magazin de papetărie. Cele două spații pun accent pe accesibilitate și o organizare intuitivă, care le permite clienților să găsească rapid ceea ce caută și, în același timp, să exploreze noi categorii.

În prima zonă vor fi disponibile produse pentru școală, birou și învățare: de la caiete, instrumente de scris și ghiozdane, până la cărți, materiale educaționale, organizatoare și accesorii pentru birou. Cel de-al doilea spațiu va fi dedicat artei și creativității și va include materiale pentru pictură și desen, seturi handmade și DIY, picturi pe numere, jocuri de societate, precum și puzzle-uri clasice și 3D.

„Deschiderea magazinului Crafti din Iulius Mall Suceava reprezintă un pas important în strategia noastră de extindere pe piața din România. Noua locație va avea două spații în care vizitatorii vor găsi atât produsele de care au nevoie pentru școală și birou, cât și materiale și idei pentru activități creative. Ne dorim ca noua locație să fie una în care cei ce ne trec pragul să găsească nu doar ceea ce caută, ci și idei pentru ceea ce ar putea crea mai departe”, a declarat Vladislav Goldaevici, CEO Crafti.

Cu o gamă largă de articole din categorii variate, noul magazin Crafti reunește produse care se regăsesc, în mod obișnuit, în librării, papetării, magazine de artă și de jucării. Deschiderea Crafti completează oferta de retail a Iulius Mall Suceava cu un concept nou și contribuie la diversificarea mixului de branduri și servicii disponibile.