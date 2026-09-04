Învățământ preuniversitar

Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung

Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung

Cei 168 de boboci ai Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung au trecut, în această săptămână, pragul instituției.

Până luni, 7 septembrie, elevii claselor a IX‑a se vor afla în perioada de acomodare cu ritmul vieții de liceu militar: programul zilnic, pasul în cadență, salutul și regulile care definesc această instituție. Sprijiniți de elevii gradați, de instructorii militari și de cadrele didactice, bobocii vor descoperi ce înseamnă să faci parte dintr‑o comunitate construită pe camaraderie.

„Unii timizi, alții cu un zâmbet larg pe chip, temători sau încrezători, cu toții au pășit într‑un univers nou, în care disciplina, respectul și dorința de a deveni mai buni vor face parte din programul zilnic.

Dragi elevi, știm că toate începuturile sunt dificile, iar ziua de astăzi are pentru voi o însemnătate aparte. Avem încredere că veți depăși toate provocările și veți demonstra că sunteți pregătiți pentru drumul pe care l‑ați ales!”, au transmis reprezentanții colegiului.

Cea mai mare medie de admiterea din acest an de la colegiul militar câmpulungean este 9,93, iar cea mai mică medie de admitere este 8,15.

Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung
Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung

Recomandări

Alexandru Azoiței, primul absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din acest an admis la specializarea Comunicații

Învățământ universitar

Alexandru Azoiței, primul absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din acest an admis la specializarea Comunicații

Învățământ universitar

Alexandru Azoiței, primul absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din acest an admis la specializarea Comunicații

Alexandru Azoiței, primul absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din acest an admis la specializarea Comunicații
Alexandru Murgoci, absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare”, admis pe loc fruntaș, cu 9,87, la piloți de aeronave reactive

Învățământ universitar

Alexandru Murgoci, absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare”, admis pe loc fruntaș, cu 9,87, la piloți de aeronave reactive

Învățământ universitar

Alexandru Murgoci, absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare”, admis pe loc fruntaș, cu 9,87, la piloți de aeronave reactive

Alexandru Murgoci, absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare”, admis pe loc fruntaș, cu 9,87, la piloți de aeronave reactive
Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, în tabăra militară internațională de la Predeal

Învățământ preuniversitar

Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, în tabăra militară internațională de la Predeal

Învățământ preuniversitar

Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, în tabăra militară internațională de la Predeal

Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, în tabăra militară internațională de la Predeal
Ștefan Alexandru Robu - Foto absolvent Matei Trofin

Învățământ universitar

Un absolvent al Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc a intrat primul la ATM București, la Calculatoare și sisteme informatice

Învățământ universitar

Un absolvent al Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc a intrat primul la ATM București, la Calculatoare și sisteme informatice

Ștefan Alexandru Robu - Foto absolvent Matei Trofin
Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

Învățământ universitar

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

Învățământ universitar

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare