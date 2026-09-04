Un nou început pentru 168 de boboci la Colegiul „Ștefan cel Mare” Câmpulung

Cei 168 de boboci ai Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung au trecut, în această săptămână, pragul instituției.

Până luni, 7 septembrie, elevii claselor a IX‑a se vor afla în perioada de acomodare cu ritmul vieții de liceu militar: programul zilnic, pasul în cadență, salutul și regulile care definesc această instituție. Sprijiniți de elevii gradați, de instructorii militari și de cadrele didactice, bobocii vor descoperi ce înseamnă să faci parte dintr‑o comunitate construită pe camaraderie.

„Unii timizi, alții cu un zâmbet larg pe chip, temători sau încrezători, cu toții au pășit într‑un univers nou, în care disciplina, respectul și dorința de a deveni mai buni vor face parte din programul zilnic.

Dragi elevi, știm că toate începuturile sunt dificile, iar ziua de astăzi are pentru voi o însemnătate aparte. Avem încredere că veți depăși toate provocările și veți demonstra că sunteți pregătiți pentru drumul pe care l‑ați ales!”, au transmis reprezentanții colegiului.

Cea mai mare medie de admiterea din acest an de la colegiul militar câmpulungean este 9,93, iar cea mai mică medie de admitere este 8,15.