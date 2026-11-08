Un nou incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum a distrus o casă

Un nou incendiu, al patrulea în ultimele zile, pornit de la un coș de fum, a distrus o casă.

Evenimentul nefericit s-a petrecut sâmbătă seară, în localitatea Suha, din comuna Mălini.

Pentru a stinge flăcările au acționat nu mai puțin de 5 autospeciale ale pompierilor militari din Fălticeni, dar și de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Mălini și Cornu Luncii.

Focul a distrus locuința și bunurile din interior (obiecte de mobilier, materiale textile și altele) pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat clădirile învecinate, cu bunurile aferente.