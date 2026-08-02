Un nou drum schimbă circulația în Fălticeni. Legătura dintre străzile Broșteni și Soldat Zamfir este aproape gata

Lucrările la noul drum de legătură dintre strada Broșteni și strada Soldat Zamfir au intrat în etapa finală, investiția realizată exclusiv din fondurile bugetului local urmând să fie recepționată după executarea marcajelor rutiere verticale și orizontale, programate până la mijlocul lunii august. Noul tronson va asigura o conexiune directă între cartierele Republicii și 2 Grăniceri, reprezentând una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră locală din ultimii ani.

Prin această nouă legătură, șoferii care intră în municipiul Fălticeni dinspre Roman și au ca destinație cartierele Republicii sau 2 Grăniceri, dar și cei care își continuă deplasarea spre localitățile aflate pe direcția Dolhasca – Liteni, vor putea evita aglomerația din zona centrală a municipiului. Noua rută va reduce considerabil timpul de deplasare și va contribui la descongestionarea traficului pe principalele artere din centrul orașului, oferind o alternativă rapidă și eficientă.

Investiție pentru un trafic mai fluent și mai sigur

Proiectul a început în luna octombrie a anului trecut și a presupus realizarea unui drum cu o lungime de aproximativ 500 de metri și o lățime de 5,5 metri. În zona podului nou construit peste pârâul Târgului, carosabilul ajunge la o lățime de 8 metri, ceea ce permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Pe lângă construirea podului din elemente prefabricate, au fost executate lucrări complexe de consolidare a terenului. Pentru stabilizarea versantului, a fost ridicat un zid de sprijin pe o lungime de aproximativ 80 de metri, iar pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale au fost amenajate rigole pe marginea drumului.

Noua arteră va crea o legătură rutieră modernă între sudul și estul municipiului, sporind capacitatea de trafic și facilitând accesul între cartiere, fără traversarea zonei centrale. Investiția răspunde unei necesități exprimate de locuitori și de participanții la trafic, în condițiile în care circulația prin centrul Fălticeniului este intensă, mai ales în orele de vârf.

Primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman, subliniază importanța proiectului pentru mobilitatea urbană: „Construirea unui nou drum de legătură între cartierele 2 Grăniceri și Șoldănești va crea o rută ocolitoare care va fluidiza traficul, va reduce timpul de deplasare și va descongestiona zona centrală a orașului. Proiectul va oferi locuitorilor o alternativă rapidă și sigură de circulație, contribuind la un trafic mai eficient!”