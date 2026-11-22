Locuitorii comunei Horodnic de Sus vor avea acces, începând de luni, 23 noiembrie a.c., la servicii medicale specializate chiar la ei acasă. Primarul Valentin Luță a anunțat deschiderea unui nou centru medical în localitate, dedicat în principal persoanelor care au nevoie de proceduri de recuperare neuromotorie.

Inițiativa vine în sprijinul pacienților care se confruntă cu afecțiuni ce necesită tratamente de lungă durată, adesea greu accesibile din punct de vedere financiar sau din cauza distanței. Potrivit primarului, serviciile vor fi oferite în regim gratuit pentru locuitorii care prezintă documentele medicale ce atestă necesitatea acestor proceduri.

„Știm cu toții cât de importantă este această ramură medicală, dar în același timp și costisitoare! În cadrul acestui proiect, persoanele care dețin documentele medicale ce atestă necesitatea serviciilor de recuperare vor beneficia de tratament gratuit”, a transmis primarul Valentin Luță.

Realizarea acestui proiect a fost posibilă prin implicarea autorităților locale și a echipelor de suport din comună. Primarul a mulțumit public tuturor colaboratorilor și, în mod special, echipei HDS – Servicii Publice, pentru contribuția la amenajarea și operaționalizarea noului spațiu medical.

Totodată, administrația locală din Horodnic de Sus anunță că investițiile în comunitate nu se opresc aici, primarul Luță menționând că pentru localitate urmează o perioadă cu noi proiecte și surprize pentru cetățeni.

Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus Un nou centru medical pentru recuperare neuromotorie se deschide la Horodnic de Sus