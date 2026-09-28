Un nou an universitar a debutat luni la USV, pentru mai bine de 12.000 de tineri studioși

Reprezentanți ai mediului academic din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), alături de invitați ai autorităților din Suceava și Botoșani, au luat parte, în cursul dimineții de luni, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”, începând cu ora 09.00, la festivitatea oficială de deschidere a anului universitar 2026-2027. Studenți, cadre didactice, parteneri instituționali, reprezentanți ai mediului socio-economic și ai autorităților regionale și locale au umplut sala de festivități, animați de entuziasmul începutului de an.

Acest moment reprezintă nu doar începutul unui nou capitol academic, ci și reafirmarea spiritului comunității pe care o formează USV. În această zi, peste 4.000 de tineri și-au început parcursul profesional la universitatea suceveană, animați de entuziasmul începutului și susținuți de experiența celor care i-au precedat și de mentorii care îi vor ghida. Pe parcursul întregii zile manifestările au continuat cu ceremoniile de deschidere organizate la nivelul celor 11 facultăţi din cadrul universității sucevene.

Oportunitățile de dezvoltare a universității au fost prezentate cu prioritate de conducerea USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se distinge printr-o tradiție solidă de excelență academică, prin strânsa legătură cu comunitatea și prin angajamentul constant față de inovație și progres. Pentru a împărtăși noi repere ale dezvoltării universității, în contextul noului început de an, a luat cuvântul prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, ordonator de credite al USV: „Începem acest an cu o comunitate de peste 12.000 de studenți, dintre care peste 4.000 de boboci în primul an, cărora le spunem azi în mod special <Bun venit la USV>! Dincolo de aceste cifre, vorbim despre o comunitate care continuă să crească și despre responsabilitatea noastră de a oferi educație de calitate și oportunități relevante pentru viitor. Discutăm astăzi de 75 de programe de studii de licență, 46 de programe de studii universitare de masterat, 13 domenii de doctorat, dar și 14 domenii de conversie profesională. În urma evaluărilor profesionale realizate în anul 2025, comisia de evaluare ARACIS a acordat USV calificativul maxim, cu Grad de Încredere Ridicat.”

În mesajul său, ordonatorul de credite Gabriela Prelipcean a vorbit în continuare despre dinamica dezvoltării universității, începând cu dinamica numărului de studenți, care a înregistrat o creștere de 23% în ultimii 5 ani. A vorbit apoi despre noile direcții de dezvoltare ale USV, începând cu dezvoltarea Campusului 2 al universității, cu toate obiectivele noi realizate aici, creșterea capacității de școlarizare, creșterea măsurilor de sprijin pentru studenți, prin acordarea de suport financiar pentru studiu.

Un important mesaj a fost transmis de către ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Mihai Dimian: „Bine ați venit la Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, o universitate în continuă transformare, care își păstrează rădăcinile și privește cu încredere către viitor. Vreau să construim împreună acest viitor, pe care să-l facem cât mai bun pentru fiecare dintre noi. Le transmit bobocilor să simtă încă din prima zi că aici este locul lor. Nu doar voi aparțineți universității, ci și universitatea vă aparține vouă. Aveți multe de învățat de la profesorii voștri, dar și noi avem multe de învățat de la voi.”

Mesaje din partea autorităților locale și regionale, prezente la deschidere

În mesajul său, prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, i-a încurajat pe studenți să nu le fie teamă să întrebe, să greșească și să caute mereu răspunsuri, fiind urmat de reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava și ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, care au subliniat colaborarea tot mai eficientă a USV cu instituțiile reprezentate de aceștia, colaborare vizibilă în proiecte, finanțări și în dialogul constant cu mediul educațional.

Demersul dezvoltării Universității „Ștefan cel Mare” în județul Botoșani a fost apreciat și de reprezentanții autorităților din acest județ, între care președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, care s-a adresat mediului academic sucevean: ”Prin ceea ce am auzit aici m-ați convins cu adevărat că vreau la Botoșani învățământ superior și vă ajut cu tot ce pot. Este foarte importantă dezvoltarea USV la Botoșani, pentru a da această notă academică și județului nostru. Faptul că universitatea suceveană este atât de prezentă și atât de activă pe plan naţional și internaţional mă face să cred că avem viitor, pentru că, dacă avem educație, avem viitor.”

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își confirmă statutul de reper academic: se află între primele 10 universități din România și este inclusă în QS World University Rankings 2026, între cele mai apreciate 1.500 de instituții de învățământ superior din lume, o recunoaștere a calității, a muncii și a deschiderii internaționale. Instituția suceveană are acum în față un an plin de oportunități, în care va continua implementarea celui mai mare program de investiţii din istoria sa, iar mottoul ”Visează. Creează. Inovează!” reprezintă un adevărat îndemn pentru tinerii studioși, care au aici oportunitatea de a-și duce visurile la îndeplinire.