Un neurochirurg cu supraspecializare în Franța se alătură echipei de radiologie intervențională pentru salvarea pacienților cu AVC

Echipa medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava continuă să se extindă. Începând cu data de 1 octombrie a.c., colectivul unității spitalicești va fi consolidat prin cooptarea doctorului Laurențiu Andrei Blaj, medic neurochirurg cu o supraspecializare în Neuroradiologie intervențională. Potrivit unui comunicat de presă remis de purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Tiberius Brădățan, integrarea noului specialist va aduce o contribuție importantă pentru sănătatea comunității locale, asigurând permanența în linia de gardă dedicată tratamentului endovascular al accidentului vascular cerebral (AVC) ischemic.

Dr. Laurențiu Andrei Blaj vine la Suceava cu un bagaj profesional remarcabil, acumulat în centre medicale din țară și din străinătate. Acesta și-a efectuat pregătirea clinică de rezidențiat în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași. Ulterior, medicul și-a consolidat expertiza printr-un stagiu clinic cu o durată de un an în Franța, la CHU de la Reims. Acest program s-a desfășurat sub egida ESMINT (European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy) și a fost axat pe diagnostic și neuroradiologie intervențională.

Educația sa medicală este completată de o prezență activă în mediul științific internațional, prin stagii și cursuri practice europene. A urmat un ciclu complet de pregătire europeană EANS (European Association of Neurosurgical Societies), cu module absolvite în Grecia, Cipru, Turcia și Letonia. De asemenea, a efectuat un stagiu clinic de tip observership axat pe neuroradiologie intervențională, în cadrul CHU de Toulouse, Franța.

Menționăm că, în cazul unui accident vascular cerebral ischemic, fiecare secundă contează. Accesul rapid la evaluare de specialitate și la tratament endovascular este adesea factorul determinant care face diferența între viață și moarte sau între o viață normală și o dizabilitate severă. Prin aducerea doctorului Blaj, crește capacitatea de răspuns a spitalului în fața urgențelor, iar procedurile medicale de înaltă complexitate sunt aduse mult mai aproape de pacienții din județul Suceava și din întreaga regiune, eliminând necesitatea unor transferuri contra cronometru către alte centre din țară.

Conducerea spitalului transmite că integrarea unui astfel de specialist reprezintă o continuare firească a demersurilor de modernizare și de consolidare a echipelor implicate în tratamentul urgențelor neurovasculare complexe, asigurând servicii la standarde ridicate pentru toți pacienții cu afecțiuni neurologice și neurochirurgicale.