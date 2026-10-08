Un monument pentru oameni deștepți!

Marți seara, în fața Muzeului Culturii ,,Lyra’’ din Brăila, a fost dezvelit Monumentul Prostiei – se pare că primul de acest fel din lume! – în prezența unui public numeros și a reprezentanților presei naționale și locale. Au lipsit, după cum era de așteptat ținând cont de divergențele avute cu organizatorul, autoritățile care, probabil, au vrut să arate prin acest boicot că nu au nimic în comun cu… subiectul respectivei inaugurări. Vorba latinului: ,,Et si omnes, sed non ego. (Chiar dacă toți, eu nu)! Ideea realizării acestui monument îi aparține caricaturistului Costel Pătrășcan, acesta așezând pe soclu semnul infinitului deoarece i s-a părut că ar ilustra cel mai bine eternitatea prostiei. Adresându-se publicului prezent, artistul a spus: ,,Știți bine că am făcut un muzeu al umorului, iar după un an de zile autoritățile au făcut un alt muzeu… Mi-am spus atunci că ar fi bine să fac un muzeu al prostiei, dar mi-a fost teamă că autoritățile vor face unul… și mai mare! Până la urmă, însă, mi-am dat seama că prostia este greu de cuprins într-o clădire, deoarece zidurile limitează. Și pentru că prostia este peste tot, prostia este… monumentală, am zis că ar fi potrivit să aibă un monument numai al ei.’’

Inspirat ales a fost și fondul muzical, cu o melodie făcută pe versurile poeziei intitulate, sugestiv, ,,Odă Proștilor’’ – autor Ion Pribeagu.

Manifestarea s-a încheiat, în interiorul muzeului, cu spectacolul de caricatură comentată susținut de neobositul Pătrășcan.

Oricum, evenimentul a devenit viral, știri despre acesta și imagini de la fața locului fiind prezentate la posturi naționale de televiziune, redate la posturile de radio și reflectate în presa scrisă. Închei acest articol adresându-i felicitări maestrului Costel Pătrășcan, genialul caricaturist pătrunzând mai bine decât mulți alții spusele lui Umberto Eco: ,,Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei, prostia nu”.

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!