Actualitate

Un microbuz condus cu viteză a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie

Un microbuz condus cu viteză a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie
Un microbuz condus cu viteză a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie

Un microbuz scăpat de sub control de șofer a lovit un cap de pod, un stâlp și a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie, oprindu-se în interiorul curții. Un bărbat care era pasager în microbuz a suferit leziuni în urma accidentului care s-a produs sâmbătă, în jurul orei 14.20, pe raza satului Corocăiești, comuna Verești.

Conform cercetărilor polițiștilor, la volan era un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Rădășeni, care conducea autoutilitara marca Volkswagen LT 35 în Corocăiești, având direcția de deplasare dinspre Bursuceni spre Verești.

La un moment dat acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers, autoutilitara părăsind partea carosabilă prin stânga direcției de deplasare.

Microbuzul a lovit un cap de pod, după care a intrat în coliziune cu poarta de acces în curtea unui imobil, precum și cu un stâlp metalic.

Un bărbat de 74 de ani, din Suceava, pasager în autoutilitară a fost preluat de la fața locului de o ambulanță și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. El a fost diagnosticat preliminar cu „traumatism cranio-cerebral minor, contuzie coloană dorsală prin accident rutier”, leziuni încadrate la ușoare.

Șoferul în vârstă de 66 de ani a fost testat cu etilotestul și nu era băut.

Un microbuz condus cu viteză a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie
Un microbuz condus cu viteză a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie

Recomandări

O mamă și un copil, răniți într-un accident produs la Bosanci, provocat de un șofer care a virat neglijent

Actualitate

O mamă și un copil, răniți într-un accident produs la Bosanci, provocat de un șofer care a virat neglijent

Actualitate

O mamă și un copil, răniți într-un accident produs la Bosanci, provocat de un șofer care a virat neglijent

O mamă și un copil, răniți într-un accident produs la Bosanci, provocat de un șofer care a virat neglijent
Șoferul de autobuz care s-a izbit în mai multe mașini a fost reținut în arest pentru o alcoolemie de aproximativ 2,5 la mie

Actualitate

Șoferul beat de la TPL ar fi intrat într-o crâșmă înainte de a duce autobuzul spre stația de încărcare în fața căreia a făcut prăpăd

Actualitate

Șoferul beat de la TPL ar fi intrat într-o crâșmă înainte de a duce autobuzul spre stația de încărcare în fața căreia a făcut prăpăd

Șoferul de autobuz care s-a izbit în mai multe mașini a fost reținut în arest pentru o alcoolemie de aproximativ 2,5 la mie