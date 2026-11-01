Un microbuz condus cu viteză a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie

Un microbuz scăpat de sub control de șofer a lovit un cap de pod, un stâlp și a trecut prin poarta de acces într-o gospodărie, oprindu-se în interiorul curții. Un bărbat care era pasager în microbuz a suferit leziuni în urma accidentului care s-a produs sâmbătă, în jurul orei 14.20, pe raza satului Corocăiești, comuna Verești.

Conform cercetărilor polițiștilor, la volan era un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Rădășeni, care conducea autoutilitara marca Volkswagen LT 35 în Corocăiești, având direcția de deplasare dinspre Bursuceni spre Verești.

La un moment dat acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers, autoutilitara părăsind partea carosabilă prin stânga direcției de deplasare.

Microbuzul a lovit un cap de pod, după care a intrat în coliziune cu poarta de acces în curtea unui imobil, precum și cu un stâlp metalic.

Un bărbat de 74 de ani, din Suceava, pasager în autoutilitară a fost preluat de la fața locului de o ambulanță și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. El a fost diagnosticat preliminar cu „traumatism cranio-cerebral minor, contuzie coloană dorsală prin accident rutier”, leziuni încadrate la ușoare.

Șoferul în vârstă de 66 de ani a fost testat cu etilotestul și nu era băut.