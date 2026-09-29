Un judecător i-a reunit pe vameși și pe contrabandiști în același loc: în arestul Poliției

Un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Suceava i-a reunit pe vameșii acuzați de luare de mită și pe contrabandiști în același loc: în arestul Poliției.

De altfel, doi dintre cei acuzați că mituiau vameșii se află în spatele gratiilor de pe 22 septembrie, iar alte trei persoane vor ajunge în scurt timp.

Asta după ce judecătorul de caz a admis contestația formulată de procurorii DNA Suceava și a schimbat arestul la domiciliu cu arestul preventiv pentru Dafin Adăscăliței, Constantin Marțin și Adam Acatincă.

De asemenea, judecătorul a menținut arestul preventiv pentru polițistul de frontieră Cezar Sorin Constantinescu și pentru Vasile Venuțu Forcoș.

Cei cinci vor sta după gratii pentru următoarele 23 de zile, soluția dictată marți, 29 septembrie, fiind definitivă.

Tot un complet de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Suceava a dispus în cursul zilei de vineri, 25 septembrie, arestarea tuturor celor șase lucrători vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, care inițial au fost puși sub control judiciar de Tribunalul Suceava.

În spatele gratiilor au ajuns Loredana Fediuc, Iulian Spinosu, Constantin Cliveț, Sorin Pavăl, Adelina Sînziana Ignat și Alina Elena Matei.

Sub control judiciar se află și cinci vameși de la Siret printr-o decizie luată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.

Măsura care îi privește pe Lucian Băluț, Ovidiu Florescu, Valerian-Cristinel Bolohan, Dorin Lemnariu și Marinică Donțu, cu toții lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret, a fost validată și de Tribunalul Suceava.

În total, în acest dosar sunt cercetate 19 persoane, din care 11 vameși, trei polițiști de frontieră, un funcționar de la Finanțe și patru persoane fizice.

Vameșii sunt acuzați că au luat diferite sume de bani pentru a le permite contrabandiștilor să introducă în România, prin Punctele de Trecere a Frontierei Siret și Racovăț, mărfuri interzise pe teritoriul Uniunii Europene sau în cantități mai mari decât cele prevăzute de legislație.