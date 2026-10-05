Un jandarm și soția acestuia, condamnați într-un dosar privind agresarea fostului soț al femeii

Un locotenent de jandarmi de la școala militară din Fălticeni și soția acestuia au fost condamnați de Tribunalul Suceava într-un dosar privind infracțiuni cu violență comise asupra fostului soț al inculpatei.

Victor Maniliuc este fostul soț al jandarmeriței care a fost omorâtă acum mulți ani pe trecerea de pietoni de la Palatul de Justiție din Suceava, iar în acest dosar este judecat alături de Anca Valeria Maniliuc, cu care ar fi acționat pentru a-l teroriza pe fostul soț al femeii.

Conform sentinței penale, cei doi au de achitat amenzi penale, despăgubiri, dar cu privire la pedeapsa rezultantă, aceasta este cu suspendare, cu termen de încercare.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul Militar Iași, și asta pentru că Victor Maniliuc era la vremea presupuselor fapte locotenent de jandarmi la Fălticeni.

Concret, procurorii militari au reținut că, în ziua de 8 octombrie 2021, soții Maniliuc au intrat în imobilul fostului soț al femeii, după alte lungi episoade de hărțuire.

”Au exercitat violențe asupra aceleiași persoane vătămate în scopul furtului cheilor de la ușa de acces în imobil (suspecta) și pentru a păstra posesia ilegală a acestor chei (inculpatul militar), violențe care au constat în împingeri, trageri ce au fost comise de suspectă, iar inculpatul militar l-a trântit la pământ, lipsindu-l de libertate fără drept prin imobilizare, apăsându-l cu mâna pe gât și comprimându-l cu piciorul pe piept pentru o perioadă de aproximativ 6 minute, cauzându-i leziuni constând în echimoze și excoriații care au necesitat pentru vindecare 3-5 zile de îngrijiri medicale, așa după cum rezultă din certificatul medico-legal existent la dosarul cauzei”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Cei doi au fost acuzați și că l-au hărțuit pe fostul soț al femeii.

Dacă pentru hărțuire procesul penal a încetat, prin prescriere, cei doi au fost condamnați pentru tâlhărie și violare de domiciliu.

Pedepsele sunt similare, câte 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, pe un termen de încercare de 2 ani, plus amenzi penale de câte 3.600 de lei de achitat de fiecare.

Cei doi sunt obligați și la achitarea, în solidar, a unor despăgubiri morale de 25.000 de lei.

Sentința Tribunalului Suceava poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava, prin urmare nu este definitivă. Inculpații se bucură încă de prezumția de nevinovăție, până la verdictul final din dosar.