Un individ care ar fi agresat sexual copii între 5 și 16 ani a fost trimis în judecată pentru un număr record de 14 infracțiuni

Procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au de documentat, din păcate, multe dosare de pornografie infantilă, plecate de la sesizări privind minori agresați sexual în diferite forme și de producerea de materiale pornografice cu aceștia.

Un dosar care șochează însă în mod absolut a fost trimis în instanță recent de procurorii de la DIICOT.

Florin Onofrei, în vârstă de 44 de ani, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru nu mai puțin de 14 infracțiuni. Faptele sunt comise recent, în lunile iunie și iulie 2026, inculpatul fiind arestat ulterior în urma unei acțiuni în forță.

Este un număr record de infracțiuni reținute în sarcina unui inculpat, rezultat din numărul mare de victime din dosar, patru frați cu vârste între 5 și 16 ani, plus încă o minoră de 8 ani. Victimele din dosar sunt și băieți, și fete.

Individul ar fi profitat de copiii unei rude, care se aflau toți într-un apartament din Rădăuți, în care inculpatul ajungea periodic, ”supraveghind” frații.

Pe scurt, la diferite date, bazându-se pe imposibilitatea de a se apăra și de a-și exprima voința, inculpatul ar fi profitat de copii care îi erau și rude, pe care i-a obligat la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării unor materiale video, context în care ar fi produs, deținut și stocat cu ajutorul telefonului mobil materiale pornografice cu minori.

Abuzând de poziția recunoscută de încredere sau de autoritate asupra a cinci minori, cu vârste de 5, 7, 10, 15 și 16 ani, fiind rudă îndepărtată cu aceștia, dar și de situaţia de vădită vulnerabilitate a acestora (familii dezorganizate și situație materială precară), inculpatul ar fi întreținut și acte sexuale cu aceștia.

Același individ ar fi determinat doi copii de 5 și 7 ani, frați, să comită între ei acte de natură sexuală. Totodată, acesta a înregistrat cu telefonul mobil actele sexuale ale fraților.

Faptele sunt abominabile și greu de înșiruit cu mai multe detalii.

Va fi judecat și pentru instigare la incest, dar și pentru că a aruncat într-un canal telefonul care urma să îi fie percheziționat

Cert este că individul a fost trimis în judecată de procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, pentru comiterea infracțiunilor de ”agresiune sexuală”, ”pornografie infantilă în formă continuată” (11 acte materiale), mai multe infracțiuni de ”trafic de minori”, mai multe infracțiuni de ”viol săvârșit asupra unui minor”, dar și pentru alte infracțiuni din Codul Penal mai rar întâlnite în practică, ”instigare la incest”, ”determinarea sau înlesnirea de acte sexuale între minori”, dar și „distrugerea de probe ori înscrisuri”.

Printre altele, individul va răspunde pentru că a determinat doi frați să comită între ei acte sexuale filmate, dar și pentru că, în timp ce se afla la percheziții, a aruncat un telefon mobil în care erau stocate materiale pornografice într-un canal. Din fericire, probele au fost recuperate.

Procesul va începe la Tribunalul Suceava și, având în vedere numărul foarte mare de infracțiuni, inclusiv pornografia în formă continuată, este de așteptat ca inculpatul să încaseze o pedeapsă foarte mare, evident dacă va fi găsit vinovat.