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Un individ care a amenințat cu o macetă un polițist, condamnat cu suspendare și pus în libertate

Judecătoria Rădăuți
Judecătoria Rădăuți

Judecătorii de la Rădăuți au decis să îi dea o șansă de reabilitare unui bărbat arestat de pe 1 iulie a.c., într-un dosar privind trei infracțiuni: ”ultraj”, ”amenințare” și ”portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”.

Conform sentinței de joi, 17 septembrie, inculpatul, Valerian Procopciuc, a fost condamnat pentru toate cele trei infracțiuni la pedeapsa rezultantă de 1 an și 4 luni de închisoare, pedeapsa fiind suspendată condiționat, pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni. Cum pedeapsa este cu suspendare, judecătorii au constatat încetarea de drept a arestului preventiv. Așadar, bărbatul va reveni în libertate, după aproximativ două luni și jumătate de detenție.

Sentința Judecătoriei Rădăuți poate fi atacată de procurori la Curtea de Apel Suceava, însă suspendarea arestului este executorie.

Inculpatul va trebui să respecte termenul de supraveghere, în caz contrar riscând să execute pedeapsa după gratii.

Conform anchetei Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, ”la data de 21.06.2026, inculpatul a proferat amenințări cu moartea unei persoane și unui agent de poliție, în timp ce a purtat, fără drept, o macetă de mari dimensiuni în locuri special amenajate și autorizate pentru agrement.”

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pe 30 iunie, iar pe 1 iulie pe numele lui a fost emis mandat de arestare, care a fost ulterior prelungit.

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