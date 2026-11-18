Un incendiu izbucnit miercuri, în miez de zi, a provocat distrugeri mari la casa unei femei din Drăgușeni. Alarma s-a dat în jurul orei 11.30, iar proprietara a suferit un atac de panică, primind îngrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD.

Din păcate, flăcările s-au extins repede la acoperișul corp comun, al casei și al celor două anexe.

Militarii Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Drăgușeni, au intervenit la fața locului cu patru autospeciale de stingere și cu o ambulanță SMURD.

După cum se vede și în imagini, casa este în mare parte distrusă.

Un incendiu a distrus casa unei femei, în ciuda intervenției cu patru autospeciale cu apă

”Au ars acoperișul locuinței și cele două construcții anexe, pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp. De asemenea, s-au degradat restul construcțiilor și bunuri materiale din interiorul locuinței”, a transmis ISU Suceava.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect, au stabilit pompierii militari suceveni.