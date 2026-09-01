Un hoț acuzat de spargeri de proporții, condamnat definitiv într-un prim dosar, pentru furt din casa unui medic de familie

Un bărbat din Rădăuți, arestat preventiv și pus sub acuzare și pentru furtul cu prejudiciu de 1,4 milioane de euro din casa unui notar public, faptă comisă la Milișăuți, a fost condamnat definitiv într-un alt caz de furt, tot cu prejudiciu important.

Conform sentinței definitive de la Curtea de Apel Suceava, Ștefan Sorin Farcaș are de executat 2 ani și 6 luni de închisoare, în regim de penitenciar.

Curtea de Apel a respins atât apelului inculpatului, cât și pe cel al procurorilor, și a păstrat sentința judecătorilor de la Rădăuți, primii care au judecat dosarul.

Inculpatul ar trebui să îi achite victimei sumele de 47.000 de euro și 30.000 de lei, reprezentând prejudiciul material cauzat, daune mai mici comise prin distrugeri și 3.000 de euro, daune morale.

Furtul pentru care a fost condamnat definitiv inculpatul a fost comis de la locuința unei femei, medic de familie, în noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2025, în timp ce persoana vizată nu se afla la domiciliu.

Bărbatul a fost acuzat și găsit vinovat pentru că a spart casa medicului de familie al propriilor săi copii, femeie pe care o cunoștea și căreia i-a supravegheat programul și deplasările.

Același Farcaș este cercetat sau deja trimis în judecată și pentru alte furturi.

În dimineața zilei de 17 martie 2025, din casa din Milișăuți a unui notar din Rădăuți s-au furat 1,4 milioane de euro. Ștefan Sorin Farcaș este trimis în judecată pentru complicitate în acest dosar, alături de cel care ar fi pătruns efectiv în casă și a sustras imensa sumă de bani.

Același Farcaș mai este pus sub acuzare și pentru furt de bani și lingouri de aur, de peste 57.000 de euro, dintr-o locuință din Horodnic de Sus.