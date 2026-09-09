În Duminica a XIV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, 6 septembrie 2026, odată cu lăsarea serii, credincioșii Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din cartierul Stejari au ieșit în întâmpinarea unui dar de mare preț: un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea, adus în apropierea hramului comunității, sărbătorit la 9 septembrie. Racla a ajuns la Suceava cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Purtată cu evlavie de monahiile din obștea Mănăstirii Pasărea, racla a fost însoțită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ca delegat al chiriarhului locului, împreună cu clerici, monahi, monahii și pelerini. Procesiunea s-a îndreptat către paraclisul în care credincioșii parohiei își așază, până la zidirea bisericii, rugăciunea și viața liturgică.

Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, întâmpinat cu bucurie în Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” – Stejari

Sunetul buciumului a vestit apropierea cinstitelor moaște, în timp ce cântările din Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, psalmodiate de membrii Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, coordonat de arhid. Ilie Leonte, au însoțit pașii pelerinilor. Drumul către paraclis a devenit o potecă de rugăciune, iar imnele închinate cuvioasei s-au împletit cu sunetul rugăciunii murmurate de cei veniți să o întâmpine pe sfântă.

Alături de ierarh s-au aflat pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, pr. consilier Alexandru-Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, protos. Ioan Tofan, consilier eparhial al Sectorului Medical și Farmaceutic, precum și părinți din obștea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și alți clerici ai eparhiei.

La paraclis, racla a fost primită de pr. Andrei Mocanu, parohul comunității și consilier eparhial al Sectorului Social-Filantropic, alături de credincioșii care au așteptat sosirea cinstitelor moaște.

A urmat săvârșirea Acatistului Sfintei Cuvioase Elisabeta, cea care s-a nevoit odinioară în liniștea pădurilor de pe Muntele Giumalău, slujba fiind săvârșită de către soborul de clerici pe scena amenajată cu prilejul hramului.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis celor prezenți mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, intitulat Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și alcătuit din zece îndemnuri duhovnicești.

În cuvântul de bun-venit, pr. Andrei Mocanu, parohul comunității din Stejari, a numit aducerea unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea un moment istoric pentru parohie și pentru Bucovina, subliniind că, pentru întâia oară după canonizare, Sfânta „vine acasă” în această parte a țării: „Pentru prima dată după canonizare, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea vine acasă, în Bucovina, și, printr-o binecuvântare pe care cu greu o putem cuprinde în cuvinte, a ales să vină aici, în parohia noastră, la Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana.”

Totodată, acesta a anunțat că, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Sfânta Cuvioasă Elisabeta va deveni una dintre ocrotitoarele viitorului ansamblu bisericesc, în amintirea acestui moment deosebit din viața parohiei.

La final, părintele paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul pentru prezența în mijlocul comunității, monahiilor care au însoțit racla de la Mănăstirea Pasărea, clericilor împreună-slujitori și tuturor celor veniți din diferite locuri ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a lua parte la această întâlnire: „Mulțumesc maicilor starețe, maicii starețe de la Pasărea, care tocmai de acolo a venit cu o dragoste și cu o bucurie aparte, maicii Nectaria, sora Sfintei Elisabeta. Mulțumesc și maicii starețe Marina, care din prima zi a fost alături de comunitatea noastră și fără de care ar fi fost mult, mult mai greu să fim cu toții în seara aceasta aici. Mulțumesc părinților împreună slujitori, care v-ați ostenit și ați stat până la această oră, maicilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, pentru că au venit și de la Neamț, și de la Iași, și din Botoșani, și dumneavoastră tuturor.”

În continuarea manifestărilor dedicate Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, marți, 8 septembrie, maica Nectaria și stareța Mănăstirii Pasărea vor susține o conferință la Centrul Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, din incinta Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava. Întâlnirea va oferi tuturor celor prezenți prilejul de a se apropia de chipul, nevoințele și moștenirea duhovnicească a sfintei care, în aceste zile, a revenit acasă, în Bucovina.

Racla cu neprețuitul odor va rămâne în mijlocul comunității până în ziua hramului, prăznuit miercuri, 9 septembrie 2026. În tot acest timp, credincioșii pot primi binecuvântarea Sfintei Cuvioase Elisabeta prin închinarea la cinstitele sale moaște.

Sebastian-Andrei Lazăr