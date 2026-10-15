Un elev de clasa a VII-a, găsit cu un cuțit în ghiozdan, la școală

O acțiune de control derulată de polițiștii de la Secția Rurală Ipotești la Școala Gimnazială Udești a dus la depistarea unui elev de clasa a VII-a care avea asupra sa, mai precis în ghiozdan, un cuțit.

Minorul le-a spus polițiștilor că a folosit cuțitul la domiciliu pentru a-și modifica o pereche de pantaloni, iar când a plecat la orele de curs a intenționat să îl lase într-un garaj. Băiatul a mai spus că garajul era închis și din grabă a introdus cuțitul în ghiozdan și a mers la orele de curs.

Polițiștii au confiscat cuțitului cu dimensiunea lamei de circa 20 de cm.

Colegii și cadrele didactice au precizat că elevul nu a avut vreo atitudine amenințătoare și nici nu a scos cuțitul din ghiozdan.

Chiar și așa, polițiștii au efectuat informări către Direcția de Protecție a Copilului Suceava și Primăria comunei Udești și au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”.

Trebuie subliniat că polițiștii au efectuat ample acțiuni de verificare a elevilor pe această linie, ultima, de exemplu, la liceul tehnologic din Dolhasca, iar astfel de cazuri de port de cuțit la elevi nu s-au mai înregistrat recent, situația de la Udești fiind una izolată.