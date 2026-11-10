Un elev care și-a tâlhărit un coleg a primit o pedeapsă penală simbolică, dar are de achitat 1.000 de euro

Un caz de tâlhărie între elevi de la Colegiul Tehnic ”Regele Ferdinand I” din Rădăuți a fost soluționat în instanță de Judecătoria Rădăuți. Autorul a primit o pedeapsă ușoară sub aspect penal, dar magistrații au compensat pe partea financiară, inculpatul având de achitat, în solidar cu părinții, daune morale de 1000 de euro.

Tâlhăria s-a petrecut într-o sală de clasă a unității de învățământ, în dimineața zilei de joi, 18 iunie 2026, la finele anului școlar trecut.

”În timp ce l-a prins cu antebrațul pe colegul de clasă și l-a strâns cu putere, i-a cerut în mod repetat o sumă de bani, pe care victima a refuzat să i-o ofere.

Astfel, autorul i-a sustras telefonul mobil de pe bancă, iar pentru a i-l restitui i-a cerut din nou sume de bani, sub presiunea actelor de violență și a amenințărilor, victima oferindu-i suma de 100 lei, din care autorul și-a însușit pe nedrept suma de 50 de lei, restituindu-i telefonul mobil”, a rezultat din ancheta de la vremea respectivă

Adolescentul de 17 ani a fost reținut 24 de ore în arest imediat după comiterea faptei, după care a fost plasat sub control judiciar.

Inculpatul a rămas sub control judiciar, fiind trimis în judecată de procurorii de la Rădăuți.

Marți, 10 noiembrie, după un proces scurt, în trei termene, Judecătoria Rădăuți a stabilit ca inculpatul minor să fie supus la măsura educativă a asistării zilnice, pe o perioadă de 6 luni. Un fel de program de consiliere așadar, de reeducare, în care minorul trebuie însă să respecte un program impus.

Dacă nu respectă acest program zilnic, inculpatul minor riscă să ajungă la pușcărie.

El a scăpat cu pedeapsa ușoară pentru că a fost judecat ca minor, cu răspundere penală redusă.

Instanța a admis în parte acțiunea civilă a colegului de clasă tâlhărit şi, în consecință, a obligat minorul, în solidar cu părinții, să plătească părții civile suma de 1.000 de euro, cu titlu de daune morale, pentru trauma suferită în ziua respectivă, dar și pentru ce a urmat, pe perioada anchetei și a procesului.

Sentința Judecătoriei Rădăuți poate fi atacată în termen de 10 zile dacă vreo parte din dosar este nemulțumită.