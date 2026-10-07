Un elev care a accidentat mortal un copil a obținut dreptul de a părăsi arestul la domiciliu pentru a merge la cursuri

Judecătorii de la Fălticeni au avut de judecat o situație excepțională, legată de un minor în vârstă de 15 ani, aflat în arest la domiciliu, pentru infracțiuni grave, și care a solicitat permisiunea de a părăsi detenția pentru a merge la cursuri.

Este vorba de adolescentul în vârstă de 15 ani din Vadu Moldovei trimis în judecată pentru că a accidentat mortal cu motocicleta un copil în vârstă de 5 ani, tragedie produsă la mijlocul lunii august.

Judecătorii de la Fălticeni au admis, definitiv, cererea avocatului ales care îl reprezintă pe minorul în vârstă de 15 ani, privind părăsirea imobilului pentru deplasarea la cursurile de învățământ, la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni.

Elevul poate părăsi domiciliul de luni până vineri (în zilele în care sunt cursuri), în intervalul orar 13:00-21:00.

Judecătorii l-au atenționat însă pe minor că nerespectarea programului ori a itinerarului sau a condițiilor de deplasare, stabilite potrivit legii, constituie infracțiunea de evadare.

Reamintim că pe 17 august, la Vadu Moldovei, un copil în vârstă de 5 ani a fost accidentat mortal de motocicleta condusă de un minor de 15 ani.

Au fost deja trimiși în judecată în acest dosar minorul, autorul accidentului, dar și tatăl său, cel care i-a cumpărat și încredințat motocicleta.

Minorul se află, după acum am arătat, în arest la domiciliu, procurorii cerând chiar arestarea sa după gratii. Tatăl este plasat sub control judiciar.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, accidentul din 17 august, de la Vadu Moldovei, este un exemplu perfect privind unde se poate ajunge din cauza inconștienței, în cazul de față reieșind că tatăl autorului accidentului a avut un rol important, chiar dacă indirect, la producerea tragediei.

Infracțiunile pentru care vor fi judecați cei doi sunt de „ucidere din culpă”, ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat” (fiul minor), respectiv ”punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat” şi „încredințarea unui vehicul unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere” (tatăl).

În referatul cu propunere de luare a măsurii de arest s-a reținut că inculpatul minor a condus motocicleta marca Kawasaki pe contrasens, cu o viteză de aproximativ 90 km/h, pe un sector de drum public cu regim de circulație „sens unic” şi prevăzut cu limită legală de viteză de 50 km/h, moment în care l-a surprins și accidentat pe un minor de 5 ani, care s-a speriat din cauza zgomotului produs de motocicletă şi s-a angajat în traversarea părții carosabile printr-un loc nepermis și fără să se asigure corespunzător, cu intenția de a ajunge la sora sa.

Copilul de 5 ani a fost practic călcat de motocicletă și nu a avut șanse de supraviețuire.

Din cercetări a rezultat că tatăl a cumpărat motocicleta Kawasaki fără a o înmatricula și i-a permis fiului minor să circule cu ea, contribuind astfel indirect la tragedia care a urmat.

Procesul în care sunt judecați cei doi, tată și fiu, este pe rolul Judecătoriei Fălticeni.