„Un Crăciun pentru fiecare” – o campanie a iubirii și solidarității, dedicată celor 1.200 de persoane aflate în dificultate

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, campania caritabilă „Un Crăciun pentru fiecare” revine și în acest an, ajungând la cea de-a șaptea ediție. Prin această inițiativă filantropică, ne dorim să aducem bucuria Nașterii Domnului în casele și în sufletele a aproximativ 1.200 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Crăciunul este sărbătoarea iubirii, a generozității și a grijii față de aproapele. Din păcate, pentru multe familii, persoane vârstnice singure și copii lipsiți de posibilități materiale, această perioadă este umbrită de griji și neajunsuri. Tocmai de aceea, campania „Un Crăciun pentru fiecare” își propune să transforme solidaritatea în fapte concrete de milostenie, oferind nu doar sprijin material, ci și speranță, mângâiere și bucuria de a nu fi uitați.

Beneficiarii campaniei sunt persoane vârstnice singure, fără sprijin familial sau financiar, care se confruntă cu probleme de sănătate și dificultăți materiale, precum și copii proveniți din familii numeroase, defavorizate, inclusiv copii aflați în risc de abandon școlar.

Pentru persoanele vârstnice, ne propunem să oferim alimente de bază, neperisabile, și sprijin pentru procurarea medicamentelor necesare, alinându-le astfel, măcar pentru o vreme, grija zilei de mâine.

Pentru copiii din familiile vulnerabile, dorim să achiziționăm haine și încălțăminte potrivite sezonului rece: geci, ghete, căciuli și pantaloni. Costul estimat al unui pachet complet este de 350 de lei pentru fiecare copil. Pentru acești copii, un asemenea dar înseamnă mai mult decât îmbrăcăminte: înseamnă căldură, demnitate și bucuria de a merge la școală fără teama frigului.

Prin această campanie, adresăm o invitație tuturor oamenilor cu suflet generos de a deveni parte din bucuria celor aflați în nevoie. Fiecare donație, indiferent de valoare, poate aduce hrană pe masa unui bătrân, medicamente unui om bolnav sau haine călduroase unui copil.

Cei care doresc să sprijine campania „Un Crăciun pentru fiecare” pot face donații în conturile destinate acțiunilor filantropice ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

Cont LEI: RO51RNCB0234037010910014

Cont EURO: RO78RNCB0234037010910110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Detalii donație: Un Crăciun pentru fiecare

Pentru informații suplimentare despre campanie și modalitățile de implicare, puteți apela numărul de telefon 0756 617 617.

În apropierea praznicului Nașterii Domnului, să ne amintim că adevărata bucurie a Crăciunului se împlinește atunci când este împărtășită. Împreună putem aduce lumină în casele celor încercați de lipsuri și speranță în sufletele celor care au nevoie de sprijinul nostru.

Să dăruim din inimă, pentru ca bucuria Nașterii Domnului să ajungă la fiecare!

Pr. Andrei Mocanu