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Un copil de 4 ani a suferit leziuni după ce a deschis portiera și a căzut din mașina aflată în mers

Un copil de 4 ani a suferit leziuni după ce a deschis portiera și a căzut din mașina aflată în mers
Un copil de 4 ani a suferit leziuni după ce a deschis portiera și a căzut din mașina aflată în mers

Un copil de 4 ani a suferit leziuni și a ajuns la spital în urma unui accident mai puțin obișnuit care s-a produs sâmbătă, 29 august, la orele prânzului.

Minorul se afla în partea din spate a unei autoutilitare marca Mercedes-Benz, condusă de tatăl său.

În interior se mai aflau alți trei frați, doi pe bancheta din față, iar altul în spate, alături de cel de 4 ani, într-o zonă unde nu erau banchete, ci doar piese de lucru și acumulatori.

Tatăl și cei patru copii au plecat de acasă, din Volovăț, iar la puțin timp minorul a deschis portiera mașinii aflate în mers și a căzut pe sol.

Imediat după incident tatăl a solicitat ajutorul unui echipaj de ambulanță.

Minorul a fost preluat și transportat la spitalul din Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu ”politraumatism, contuzii, suspect fractură de bazin”.

După ce a fost stabilizat, copilul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență Suceava.

Tatăl s-a ales acum cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ”vătămare corporală din culpă”.

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