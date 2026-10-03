Un copil de 1 an și 3 luni, găsit inconștient într-un iaz, la 350 de metri de locuința familiei

O cumplită tragedie s-a consumat vineri seară la Fălticeni, unde un copil în vârstă de 1 an și 3 luni a fost găsit în stare de inconștiență într-un iaz din cartierul Șoldănești.

În urma unui apel la 112, la fața locului a ajuns echipaj medical de la SAJ Suceava, care însă a constatat că micuțul este în stop cardio-respirator. Echipajul medical al ambulanței a făcut eforturi de a-l resuscita, iar manevrele au continuat și la UPU Suceava, dar din păcate fără succes, în cele din urmă fiind constatat decesul.

Poliția municipiului Fălticeni a demarat imediat o cercetare complexă, pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Din cercetări a rezultat că tragedia s-a produs într-o familie de pe strada Sergent Rusu.

O femeie însărcinată, care mai are trei copii, se afla acasă vineri după-amiază și făcea mâncare. La un moment dat, a observat că cei trei copii nu mai erau în curte. A început să îl caute pe cel mai mic, având în vedere că ceilalți doi, mai mari, obișnuiau să mai plece neînsoțiți prin vecini sau până la stâna din apropiere.

Din cercetări a rezultat că băiatul mai mic, în vârstă de un an și trei luni, a plecat și el după cei mai mari, dar nu ajunsese cu ei la stâna din apropiere. Femeia și-a sunat disperată soțul, care a venit de la serviciu și s-a dus direct la un iaz situat în apropierea stânei unde mergeau copiii mai mari, la o distanță de aproximativ 350-400 metri față de locuința familiei. Acolo, aproape de mal, și-a găsit fiul în apă, cu fața în jos.

Echipajul de ambulanță ajuns la fața locului a efectuat manevre de resuscitare până în jurul orei 19:40, identificând activitate electrică însă fără puls.

Din cercetarea de la fața locului efectuată de criminaliștii poliției rezultă că băiețelul ar fi alunecat de pe malul abrupt, înalt de aproximativ 2 metri față de nivelul apei și s-a rostogolit pe o distanță de aproximativ 5 metri, până a ajuns la apă.

Polițiștii vor continua ancheta în cadrul unui dosar penal și vor sesiza și Direcției de Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava, în vederea efectuării unei anchete în familie.

Florin PAIU

Dana HUMOREANU