Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri de vreme rea.

Două dintre acestea vizează și județul Suceava. Pentru ziua de vineri, 20 noiembrie, județul Suceava este împărțit în prima parte a zilei între două coduri.

Codul portocaliu vizează jumătatea estică a județului și este valabil între orele 01.00-10.00, perioadă în care vom avea parte de intensificări puternice ale vântului

Zone afectate: Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m

În Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană, la altitudini între 800 și 1200 m, vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar la munte de 100…130 km/h.

Codul roșu este valabil în aceeași zi de vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 01.00-10.00 și vizează zona vestică, de munte, a județului Suceava.

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1.200 m

Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1.200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h.

Tot pentru ziua de vineri, 20 noiembrie, între orele 10.00-16.00, meteorologii au emis un Cod galben care vizează intensificări ale vântului, avertizare care cuprinde întreg județul Suceava.

Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, precum și în Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, precum și în Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

Vor fi viteze de 50…70 km/h, iar la munte de peste 80…100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.