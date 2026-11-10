Un „britanic” care conducea agresiv și cu viteză a ajuns în arest la mai bine de o săptămână după ce a fugit de polițiști

Un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor și a demarat în trombă, și care aparent și-a pierdut urma în acea zi, a fost identificat și băgat în arest de oamenii legii, la nouă zile distanță de la urmărirea din trafic.

În primă fază, pe 31 octombrie, în jurul orei 5.00, un echipaj de poliție din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți a observat cum șoferul unui autoturism marca Audi cu numere de Marea Britanie adoptă un comportament agresiv la ieșirea din stația de alimentare a benzinăriei Peco Mol, prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare.

Polițiștii au pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase, dar suspectul a mărit viteza de deplasare, fără a se conforma semnalelor de oprire și circulând cu viteză foarte mare.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu a explicat de ce colegii săi nu au forțat lucrurile în timpul urmăririi din acea dimineață: ”Polițiștii au evaluat în mod obiectiv situația și nu au utilizat armamentul din dotare, întrucât din cauza vizibilității reduse nu se putea stabili existența în habitaclu a unor alte persoane, eventual posibili minori, totodată condițiile meteorologice fiind nefavorabile din cauza ploii și a ceții. De asemenea, viteza excesivă cu care rula șoferul urmărit putea genera un risc rutier sporit atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost suficiente până la urmă pentru identificarea mașinii și apoi a celui care a fost la volan.

A fost identificat fugarul, Florin Cristian S., din satul Dornești, care nu este posesor de permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Pentru ca sfidarea să fie până la capăt, autoturismul urmărit nu avea încheiată o poliță de asigurare obligatorie tip RCA și inspecția tehnică periodică era expirată.

După completarea probatoriului, luni, 9 noiembrie, inculpatul a fost ridicat de la Dornești, iar pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere în arest 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Cercetările vor continua în vederea trimiterii în judecată a ”șoferului” pericol public, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Pentru lipsa RCA și ITP, urmează ca polițiștii să aplice amenzi și să dispună indisponibilizarea autoturismului marca Audi.