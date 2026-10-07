Un biciclist s-a băgat în fața morții după un viraj în fața unui vehicul greu

Un accident rutier în care o finalitate tragică a fost evitată la limită s-a produs pe DN 2E, care leagă Fălticeni de Gura Humorului, prin Cornu Luncii, protagonist fiind un biciclist. Faptul că este vorba de un biciclist nu poate să treacă neobservat, având în vedere că date statistice recente arată că la nivel de județ aceștia au fost implicați în acest an în multe accidente grave și mortale.

Marți, în jurul orei 10.30, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că pe DN 2E, la Cornu Luncii, s-a produs un accident rutier. O echipă operativă din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni s-a deplasat de urgență la fața locului și a demarat cercetări.

Din primele cercetări a rezultat că în timp ce se deplasa pe bicicletă pe DN 2E, pe relația Cornu Luncii – Rădășeni, un localnic a efectuat virajul la stânga, fără să se asigure, moment în care a intrat în coliziune cu un cap tractor cu semiremorcă, al cărui șofer era angajat în depășirea sa.

Din fericire, șoferul a evitat o nenorocire, deși drumul pe care a avut loc accidentul este unul pe care în general se circulă cu viteze mari.

Biciclistul a fost preluat de o ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, fiind diagnosticat preliminar cu traumatism cranian ușor, entorsă coloană cervicală, contuzie braț stâng.

Șoferul nu era băut, iar biciclistul nu a putut fi testat pe loc privind alcoolemia, fiindu-i recoltate probe biologice la spital.

Polițiștii de la Fălticeni au deschis dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă, în cadrul căruia vor continua cercetările.