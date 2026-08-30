Actualitate

Un biciclist care a fost lovit de o mașină a primit nu mai puțin de patru amenzi din partea polițiștilor

Un biciclist care a fost lovit de o mașină a primit nu mai puțin de patru amenzi din partea polițiștilor
Un biciclist care a fost lovit de o mașină a primit nu mai puțin de patru amenzi din partea polițiștilor

Seară neagră pentru un bărbat de 58 de ani, din comuna Șcheia.

Acesta circula pe o bicicletă pe drumul județean 209C, dinspre Frumoasa spre Suceava. La un moment dat, în jurul orei 21.00, a fost surprins și accidentat de un autoturism marca Opel, la volanul căruia se afla un tânăr de 31 de ani, tot din comuna Șcheia.

Biciclistul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Ioan cel Nou“ Suceava, unde a fost diagnosticat cu ,,contuzie coloană lombară, contuzie membru inferior stâng”.

Atât biciclistul, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,20 în cazul primului, respectiv zero pentru tânărul cu mașina.

Pentru că a încălcat mai multe reguli de circulație valabile pentru bicicliști, printre care și faptul că nu purta vestă reflectorizantă, bărbatul ajuns la spital a primit nu mai puțin de 4 amenzi, în valoare totală de 2.162 de lei.

Polițiștii au deschis și un dosar penal și urmează să stabilească acum cine se face vinovat de accidentul rutier de sâmbătă seară.

Recomandări

Un ”șofer” care circula de patru ani cu permis fals de conducere a fost prins de polițiști după ce a traversat pe roșu calea ferată

Actualitate

Un ”șofer” care circula de patru ani cu permis fals de conducere a fost prins de polițiști după ce a traversat pe roșu calea ferată

Actualitate

Un ”șofer” care circula de patru ani cu permis fals de conducere a fost prins de polițiști după ce a traversat pe roșu calea ferată

Un ”șofer” care circula de patru ani cu permis fals de conducere a fost prins de polițiști după ce a traversat pe roșu calea ferată
Bărbat de 65 de ani, în stare gravă la spital după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un alt vehicul scăpat de sub control

Actualitate

Bărbat de 65 de ani, în stare gravă la spital după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un alt vehicul scăpat de sub control

Actualitate

Bărbat de 65 de ani, în stare gravă la spital după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un alt vehicul scăpat de sub control

Bărbat de 65 de ani, în stare gravă la spital după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un alt vehicul scăpat de sub control
Pe 6 ianuarie 2021, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care se deplasa pe bicicletă, și-a găsit sfârșitul, fiind lovit din spate de un autoturism

Actualitate

Un tânăr care a comis un accident rutier acum mai bine de cinci ani a fost trimis să mediteze la pușcărie

Actualitate

Un tânăr care a comis un accident rutier acum mai bine de cinci ani a fost trimis să mediteze la pușcărie

Pe 6 ianuarie 2021, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care se deplasa pe bicicletă, și-a găsit sfârșitul, fiind lovit din spate de un autoturism
Individul care a sărit cu drujba la polițiști și a fost împușcat în mâini, mutat din spital în arest la domiciliu

Actualitate

Individul care a sărit cu drujba la polițiști și a fost împușcat în mâini, mutat din spital în arest la domiciliu

Actualitate

Individul care a sărit cu drujba la polițiști și a fost împușcat în mâini, mutat din spital în arest la domiciliu

Individul care a sărit cu drujba la polițiști și a fost împușcat în mâini, mutat din spital în arest la domiciliu