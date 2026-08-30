Un biciclist care a fost lovit de o mașină a primit nu mai puțin de patru amenzi din partea polițiștilor

Seară neagră pentru un bărbat de 58 de ani, din comuna Șcheia.

Acesta circula pe o bicicletă pe drumul județean 209C, dinspre Frumoasa spre Suceava. La un moment dat, în jurul orei 21.00, a fost surprins și accidentat de un autoturism marca Opel, la volanul căruia se afla un tânăr de 31 de ani, tot din comuna Șcheia.

Biciclistul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Ioan cel Nou“ Suceava, unde a fost diagnosticat cu ,,contuzie coloană lombară, contuzie membru inferior stâng”.

Atât biciclistul, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,20 în cazul primului, respectiv zero pentru tânărul cu mașina.

Pentru că a încălcat mai multe reguli de circulație valabile pentru bicicliști, printre care și faptul că nu purta vestă reflectorizantă, bărbatul ajuns la spital a primit nu mai puțin de 4 amenzi, în valoare totală de 2.162 de lei.

Polițiștii au deschis și un dosar penal și urmează să stabilească acum cine se face vinovat de accidentul rutier de sâmbătă seară.