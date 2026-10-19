Un bărbat venit acasă beat, de la un meci de fotbal, a sunat la 112 după ce soția l-a bătut cu mătura

Un caz de violență în familie atipic a fost înregistrat la Frasin, reclamantul din acest caz fiind soțul, iar autor soția sa, cel puțin conform primelor cercetări.

Duminică, în jurul orei 16.00, Poliția orașului Frasin a fost sesizată prin 112 de către un localnic, care a anunțat că a fost agresat de soție.

Din cercetări a rezultat că duminică, în jurul orei 10,00, bărbatul a mers la un meci de fotbal din campionatul județean, în Frasin, și s-a întors la domiciliu sub influența alcoolului în jurul orei 15:30.

Între cei doi soți s-a iscat o ceartă, iar femeia l-ar fi lovit în zona corpului pe soțul său cu coada unei mături, după care a plecat de la domiciliu.

Bărbatul a solicitat ambulanță la fața locului, acuzând dureri în zona coastelor. El a fost preluat și transportat la Spitalul orășenesc Gura Humorului în vederea acordării îngrijirilor medicale ce se impun, fiind diagnosticat cu contuzie toracică posterioară, nefiind necesară internarea.

Polițiștii au constatat că există risc iminent, constatare rezultată prin prisma răspunsurilor oferite de bărbat, însă acesta s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Conform procedurilor, polițiștii de la Frasin au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, pentru a se stabili împrejurările exacte ale comiterii faptei.