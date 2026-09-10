Un bărbat și o femeie, înhățați de polițiști în timp ce primeau un plic cu bani în urma unui șantaj

Un bărbat din Câmpulung Moldovenesc a cerut ajutor polițiștilor după ce a primit mai multe mesaje pe telefonul personal, prin care era amenințat cu distribuirea de materiale fotografice compromițătoare cu el, pe rețelele de socializare, fiindu-i solicitate diferite sume de bani.

Amenințările veneau de la o femeie cu care victima ar fi avut în trecut o relație, dar și de la iubitul actual al acesteia.

Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Câmpulung Moldovenesc au decis să organizeze imediat un flagrant, în seara zilei de miercuri.

În parcarea magazinului Lidl din Câmpulung Moldovenesc, reclamantul s-a întâlnit cu un bărbat și o femeie, care au primit de la acesta plicul în care credeau că se află suma de 1500 de lei.

Polițiștii au intervenit și i-au ridicat pe cei doi șantajiști.

Față de cei doi a fost declanșată urmărirea penală pentru comiterea infracțiunii de șantaj, ambii fiind reținuți în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuat sub coordonarea unui procuror.