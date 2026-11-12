Un bărbat în toată firea, în arest pentru viol după ce a început o relație cu o fată de 14 ani și a lăsat-o însărcinată

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost ridicat de polițiști de la domiciliu și a fost introdus în arest pentru comiterea infracțiunii de ”viol săvârșit asupra unui minor” după ce a început o relație cu o fată în vârstă de 14 ani, pe care a lăsat-o însărcinată.

Ancheta s-a derulat la nivelul Secției Rurale Gălănești după ce, la începutul lunii septembrie, o mamă a reclamat că fiica ei în vârstă de 14 ani a întreținut relații sexuale cu un bărbat în vârstă de 35 de ani, care a lăsat-o însărcinată.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate a rezultat că, în perioada august-septembrie 2026, Ilie H., în vârstă de 35 de ani, a întreținut mai multe raporturi sexuale normale consimțite neprotejate cu minora de 14 ani, în dormitorul locuinței acestuia din comuna Gălănești.

Suspectul a plecat la un moment dat din țară, însă polițiștii au avut date că acesta a revenit și se află la domiciliu, astfel că a fost căutat și găsit miercuri, 11 noiembrie.

În urma audierii, bărbatul în vârstă de 35 de ani a recunoscut faptele de care este acuzat, insistând pe faptul că relațiile au fost consimțite și are o relație cu minora.

Având în vedere vârsta fetei, infracțiunea se încadrează la viol, indiferent dacă a fost sau nu opoziție fizică.

Suspectul a fost reținut în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore, după care procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au formulat și propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În ședința de joi, Judecătoria Rădăuți a admis propunerea procurorilor și a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Pe lângă ancheta penală a polițiștilor și a procurorilor, despre caz a fost informată pentru monitorizare privind riscul victimal și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava.

Inculpatul poate contesta arestul preventiv pentru comiterea infracțiunii de ”viol săvârșit asupra unui minor” iar până la o sentință definitivă în acest caz de bucură de prezumția de nevinovăție.