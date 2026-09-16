Un bărbat de 66 de ani, beat turtă, a ajuns la spital după un accident cu trotineta electrică

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a ajuns la spital după un accident produs în timp ce se deplasa cu trotineta electrică. Sexagenarul a căzut singur pe drum, iar alcoolemia rezultată explică cum s-a produs accidentul și arată cum se circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă.

Pe 15 septembrie, în jurul orei 16.45, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 despre un accident produs la Șaru Dornei, în urma căruia un localnic a fost preluat de o ambulanță.

Din cercetări a rezultat că localnicul în vârstă de 66 de ani, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe DJ 174 F, pe raza comunei Șaru Dornei, din cauza stării de ebrietate în care se afla, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă.

Sexagenarul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Vatra Dornei, având o serie de contuzii, dar fiind conștient și stabil.

În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, care s-ar putea cifra în jurul valorii de 3 la mie.