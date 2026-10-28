Un bărbat care l-a omorât pe un altul cu un singur pumn a ajuns în boxa acuzaților

Un bărbat care l-a omorât pe un altul cu un singur pumn a fost trimis în judecată și va răspunde pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fapta s-a petrecut în seara zilei de 21 august 2026.

Victima și agresorul, dar și un martor, discutau la poarta curții celui care avea să moară.

La un moment dat, fără să fie indicată o cauză sau un motiv, proprietarul casei unde s-a petrecut agresiunea a fost lovit cu pumnul și a căzut cu capul de suprafața pavată, suferind leziuni.

Agresorul, Petrică Rotaru, din Dolheștii Mici, dar și martorul au plecat de la locul incidentului.

Trei zile mai târziu, victima a fost preluată de o ambulanță și a ajuns la Spitalul Municipal Fălticeni, de unde a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență Suceava.

A murit pe 7 septembrie ca urmare a insuficienței cardio-respiratorii acute consecutivă leziunilor meningo-cerebrale și pleuro-pulmonare secundare unui politraumatism cranio-cerebral și toracal stâng.

Autopsia a stabilit că între lovitura primită pe 21 august și cauza morții există legătură, astfel încât Petrică Rotaru a fost trimis în judecată pentru lovituri cauzatoare de moarte.

Procurorii au mai făcut precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.