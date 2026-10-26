Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit duminică seară în zona unei treceri de pietoni din Fălticeni după ce a fost efectiv strivit sub roțile unei rulote care era tractată de un autoturism marca BMW X5.

Nenorocirea s-a petrecut în jurul orei 20.40, iar imediat la fața locului a ajuns un echipaj medical de tip C2, cu medic, de la Substația de Ambulanță Fălticeni.

Bărbatul călcat de rulotă se afla în stop cardio-respirator, iar ambulanțierii au început imediat manevrele de resuscitare.

După aproximativ 40 de minute, cadrele medicale au declarat decesul, toate eforturile dovedindu-se zadarnice.

Potrivit primelor informații oferite de către polițiști, bărbatul s-ar fi dezechilibrat în timp ce traversa și ar fi căzut în spațiul dintre autoturism și rulota tractată de acesta, ajungând ulterior sub rulotă.

Un bărbat a murit duminică seară după ce a fost strivit sub roțile unei rulote – sursa foto: www.ziaruldepenet.ro

Șoferul de 22 de ani al BMW-ului înmatriculat în Marea Britanie a precizat că bărbatul era însoțit de două femei. Cei trei s-ar fi oprit în zona trecerii de pietoni și ar fi stat de vorbă în spatele gardului de protecție.

La un moment dat, conducătorul auto a simțit că a trecut cu roata rulotei peste ceva. Acesta nu a putut spune dacă bărbatul s-a dezechilibrat, dacă s-a deplasat brusc către trecerea de pietoni sau dacă a fost împins.

Tânărul din Rădăuți care conducea BMW-ul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero.

Polițiștii au deschis o anchetă și în baza declarațiilor martorilor, dar și a imaginilor de pe camerele de supraveghere aflate în zonă, vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Un bărbat a murit duminică seară după ce a fost strivit sub roțile unei rulote – sursa foto: www.ziaruldepenet.ro