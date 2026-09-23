Furt de curent într-un bar, prin intermediul unei instalații improvizate găsite în baie

Polițiștii de la Broșteni au fost sesizați prin 112 de către o echipă a companiei Delgaz, care a sesizat că a identificat un consumator care pare să sustragă energie electrică printr-o instalație improvizată.

Ceea ce face cazul ieșit din comun este că de această dată este vorba de un agent economic, un bar din Broșteni.

În prezența polițiștilor, la fața locului s-a constatat că în baia din local se află o instalație electrică alimentată direct din rețeaua DelgazGrid, fără a fi prevăzută cu sigilii, aceasta fiind realizată din elemente de tip cleme pentru fază și nul.

Instalația nu era racordată la contorul de înregistrare.

Reprezentanții companiei DelgazGrid au anunțat Poliția orașului Broșteni că vor depune plângere penală privind săvârșirea infracțiunilor de „executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare”, dar și pentru furt de energie electrică.