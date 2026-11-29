Un Boeing scos din uz a fost adus de la București, prin intermediul unui transport agabaritic și va fi amplasat în parcul central din Dumbrăveni, pentru ca în final să capete o destinație comercială, cel mai probabil o cofetărie.

Avionul a ajuns în dimineața zilei de duminică, 29 noiembrie, dar până să capete valoare comercială și să poată fi vizitat la interior vor mai trece câteva luni bune, cel mai probabil după Paști.

”Am tot spus de mult că vom avea un avion în parcul nou al localității noastre. Sigur că unii au crezut, unii au glumit, au râs. Eu am mers pe varianta mea și a ajuns avionul noapte cu greu, e adevărat. Foarte greu cu circulația și cu trecutul prin orașe. Până la Bacău am mers pe autostradă, de la Bacău am trecut prin Roman, Fălticeni și Suceava. Cu antemergători, cu programe, cu tot ce vreți, pentru că așa e legislația și reguli trebuie respectate. În sfârșit îl aducem, îl punem aici, provizoriu, pentru că mai avem ceva de făcut pe cele trei piste betonate, pentru că avionul nu va sta doar pe roți, el va avea și pe niște suporți metalici, pentru că e greu și la un vânt foarte puternic poate fi doborât de pe suporții din beton”, a arătat Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni.

Un avion a ”aterizat” la Dumbrăveni

Acesta a oferit și detalii despre avionul care a ajuns în comună. ”Acest avion l-am luat printr-o formulă clasică de la instituțiile publice. Avionul a fost al serviciului de pază și protecție. Îl foloseau pentru antrenamente și au spus că nu mai au nevoie de el. Și l-am luat noi cu valoare zero, cu documente, cu aprobări, cu tot ce trebuie. Și l-am adus aici pentru că ne dorim ca în interiorul lui, în primăvară să facem modernizarea și să facem o cofetărie pentru copii, să urce în avion, să mănânce o prăjitură, pentru că vor fi copii care nu vor urca în avion niciodată. Și chiar oamenii în vârstă care nu vor urca în avion niciodată, așa că vin în parc în Dumbrăveni și se urcă în avion”, a mai arătat Ioan Pavăl.

Primarul a precizat că avionul a necesitat o serie de lucrări. A fost vopsit de cei de la RomAero, care a au avut la dispoziție o hală adecvată.

Totul a fost contracost, dar cu toate materialele puse la dispoziție de Primăria Dumbrăveni. Iar acest avion nu va fi singurul, primarul anunțând în premieră că va mai veni unul, chiar mai mare, care va fi amplasat în alt loc.