Pompierii militari de la Detașamentul Suceava au intervenit, joi seară, în urma unei alarme venite de la Stroiești, privind un autoturism care a luat foc.

La sosirea echipajelor, în jurul orei 19.00, flăcările se manifestau violent la autoturismul care era ieșit în afara părții carosabile.

Mașina a fost afectată de flăcări aproape în totalitate, șoferul neavând de suferit.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma impactului autoturismului cu un element din beton, după părăsirea carosabilului”, au transmis pompierii militari suceveni.

Un autoturism a ars violent după un accident, la Stroiești

Un autoturism a ars violent după un accident, la Stroiești