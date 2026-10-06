Un autobuz al TPL Suceava și două autoturisme, accident între Suceava și Ipotești

Două autoturisme și un autobuz al societății de transport public local din Suceava au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc marți, în jurul orei 15.00, la ieșirea din Suceava spre Ipotești.

Autobuzul circula pe ruta Șcheia – Suceava – Bosanci și a fost lovit din spate de un autoturism tamponat la rândul lui din spate.

După cum ne-a declarat directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, din primele informații primite rezultă că șoferul autobuzului ar fi redus viteza brusc, din cauza unui obstacol de pe carosabil, primul șofer din spate a fost atent la trafic și a oprit, nu însă și al doilea, care venea din spate.

A urmat un impact față-spate, inițial între autoturisme, ulterior fiind angrenat și autobuzul.

Călătorii nu au fost afectați și au fost preluați de un alt autobuz trimis să continue traseul de pe această rută. În urma impactului a acuzat leziuni doar un copil aflat în unul dintre autoturisme.