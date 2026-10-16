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Un angajat de la DIGI, căzut de la înălțime, nu a mai putut fi salvat deși a fost operat de urgență

Dorel Lucaciu
Dorel Lucaciu

Final tragic pentru un sucevean în vârstă de 61 de ani care, aflat la locul de muncă, a căzut de pe o scară și s-a lovit puternic la cap. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Județean, care l-au operat, Dorel Lucaciu a încetat din viață în secția ATI a unității spitalicești.

Accidentul de muncă s-a produs miercuri dimineață.

În jurul orei 10.00, printr-un apel la 112, dispecerul de la DIGI a anunțat Poliția că un angajat al societății care efectua activități de montaj al unor echipamente, pe raza satului Todirești, a căzut de pe o scară și s-a lovit la cap, fiind inconștient.

Bărbatul a fost preluat în stare de inconștiență de la fața locului de un echipaj de ambulanță al SAJ Suceava și transportat la Spitalul Județean Suceava.

Din primele cercetări ale polițiștilor a rezultat că bărbatul era angajat al societății din anul 2024, iar miercuri era în timpul serviciului și monta echipamente de telecomunicații la un imobil din Todirești.

Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează a fi lămurite, probabil, pe parcursul anchetei.

Inițial, polițiștii au deschis dosar penal pentru ”vătămare corporală din culpă” şi ”neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă”, însă, având în vedere decesul, încadrarea juridică va fi schimbată.

Numeroase mesaje de condoleanțe și de părere de rău au început să circule pe rețelele sociale.

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