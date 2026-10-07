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Un alt autor al unei agresiuni severe comise la Fălticeni, pus sub acuzare și reținut în arest

Un alt autor al unei agresiuni severe comise la Fălticeni, pus sub acuzare și reținut în arest
Un alt autor al unei agresiuni severe comise la Fălticeni, pus sub acuzare și reținut în arest

Polițiștii de la Fălticeni au continuat cercetările privind o agresiune comisă în localitate pe 30 septembrie, când un individ băut i-a aplicat altuia mai multe lovituri cu pumnii, dar și cu o sticlă de bere.

Din cercetări a rezultat că în ziua respectivă, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri mai vechi privind o sumă de bani, în timp ce se afla pe strada Învățător Gavrilescu, agresorul, Ionuț Ș., l-a lovit pe Vasile P. de mai multe ori cu pumnul în zona feței, iar apoi cu o sticlă de bere în zona maxilarului.

Certificatul medico-legal a arăta că acesta a suferit leziuni destul de serioase, care necesită 8-10 zile îngrijiri medicale, conform raportului de expertiză medico-legală.

În continuarea cercetărilor, la începutul acestei săptămâni, autorul, pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe, a fost reținut în arestul Poliției Suceava pentru 24 de ore.

Ancheta este continuată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

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