Un alt autor al unei agresiuni severe comise la Fălticeni, pus sub acuzare și reținut în arest

Polițiștii de la Fălticeni au continuat cercetările privind o agresiune comisă în localitate pe 30 septembrie, când un individ băut i-a aplicat altuia mai multe lovituri cu pumnii, dar și cu o sticlă de bere.

Din cercetări a rezultat că în ziua respectivă, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri mai vechi privind o sumă de bani, în timp ce se afla pe strada Învățător Gavrilescu, agresorul, Ionuț Ș., l-a lovit pe Vasile P. de mai multe ori cu pumnul în zona feței, iar apoi cu o sticlă de bere în zona maxilarului.

Certificatul medico-legal a arăta că acesta a suferit leziuni destul de serioase, care necesită 8-10 zile îngrijiri medicale, conform raportului de expertiză medico-legală.

În continuarea cercetărilor, la începutul acestei săptămâni, autorul, pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe, a fost reținut în arestul Poliției Suceava pentru 24 de ore.

Ancheta este continuată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.