Un agent al Poliției de Frontieră din Suceava acuză conducerea instituției că îi blochează deliberat transferul la o structură din străinătate

Un agent de frontieră din Suceava are semnat un contract cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Inspectoratul îi refuză suspendarea raportului de serviciu, fără să spună de ce, cu 11 zile înainte de prima zi de muncă. În acest scandal s-a implicat și Sindicatul ”Diamantul”, care a făcut un scurt rezumat despre acest subiect.

Un agent-șef principal de poliție de la un sector al Poliției de Frontieră din județul Suceava a semnat în septembrie un contract de muncă cu FRONTEX, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Contractul, înregistrat la agenție pe 14.09.2026, îl angajează în corpul permanent al agenției (standing corps, categoria 1), cu sediul la Varșovia, pentru perioada 01.11.2026–31.10.2031.

Pe 24.09.2026, polițistul a cerut inspectoratului din care face parte, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, suspendarea raportului de serviciu pe durata contractului. Răspunsul a venit pe 21.10.2026, printr-o adresă a Serviciului Resurse Umane de trei rânduri: „în urma analizei efectuate, conducerea inspectoratului teritorial nu a aprobat solicitarea dumneavoastră de suspendare a activității”. Adresa nu cuprinde niciun motiv și nu indică niciun temei legal.

Miza e imediată. Articolul 3 din contract prevede că acesta produce efecte de la 1 noiembrie 2026 numai dacă angajatul începe efectiv activitatea la acea dată. Cu alte cuvinte, fără actul de suspendare, polițistul pierde postul european pe care l-a obținut.

Funcția de agent nu este una de care să depindă funcționarea inspectoratului de frontieră

Polițistul în cauză este agent de poliție, nu ofițer, și nu ocupă o funcție de conducere. Nu e un om de care să depindă funcționarea inspectoratului. Legea a avut grijă și de unitate.

Polițistul suspendat pentru activitate internațională este numit într-o funcție identică într-un stat anexă, adică o evidență separată de cea a posturilor active (art. 27²⁸ alin. 1). Spre deosebire de concediul de creștere a copilului, pentru care unitatea are obligația să rezerve postul (alin. 2), în cazul activității internaționale legea nu impune rezervarea lui. Inspectoratul poate deci ocupa postul cu alt polițist.

De partea cealaltă stă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, adică tocmai instituția Uniunii care sprijină paza frontierelor externe, inclusiv pe cea a României. Inspectoratul, ca structură a Ministerului Afacerilor Interne, avea de ales între a contribui la această instituție cu un polițist de frontieră cu experiență și a-l ține acasă, pe un post pe care l-ar fi putut ocupa altcineva. A ales a doua variantă, fără să explice de ce.

Pentru polițist, refuzul lasă două ieșiri, ambele proaste. Poate renunța la contract sau poate demisiona din poliție. Demisia îi cere un preaviz de cel puțin 15 zile calendaristice (Ordinul MAI nr. 140/2016, Anexa 7, art. 26), deci tot după 1 noiembrie, dacă inspectoratul nu renunță la preaviz. Iar prin demisie pierde dreptul pe care suspendarea i l-ar fi păstrat, acela de a fi numit din nou în funcție la întoarcere

S.P.R. „Diamantul” sprijină polițistul în contestarea refuzului. Sindicatul a redactat plângerile prealabile, adică cererile prin care instituția este chemată să își revoce singură actul înainte de proces, adresate inspectoratului teritorial, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Ministerului Afacerilor Interne.

Ele cer revocarea refuzului, emiterea actului de suspendare de la 1 noiembrie 2026 și comunicarea motivelor. Dacă refuzul rămâne, urmează instanța de contencios administrativ.

Ce spun cei de la Poliția de Frontieră

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind refuzul aprobării suspendării raportului de serviciu al unui agent de poliție de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației, instituția a trimis următorul punct de vedere:

”Polițistul de frontieră la care se face referire se află, începând cu data de 06.05.2026, pus la dispoziția unității, măsură administrativă dispusă în conformitate cu prevederile Statutului Polițistului (Legea nr. 360/2002).

Această decizie a fost adoptată ca urmare a faptului că persoana în cauză are calitatea de inculpat într-un dosar penal instrumentat de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și abuz în serviciu.

Precizăm că măsura punerii la dispoziție și neaprobarea cererii de suspendare sunt decizii exclusiv administrative, impuse de cadrul legal aplicabil în sistemul de apărare și ordine publică.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației își reafirmă angajamentul de a acționa cu rigurozitate pentru respectarea strictă a legii, menținerea standardelor de integritate instituțională și sprijinirea organelor judiciare în derularea tuturor procedurilor penale”.