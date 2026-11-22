Un adolescent de 16 ani și o femeie de 26 de ani au ajuns la spital după ce au căzut de pe trotinetele electrice cu care circulau și au suferit leziuni.

Primul accident s-a produs vineri, în comuna Baia, unde o femeie din Stroiești s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică.

A mers singură la spitalul din Fălticeni abia în cursul zilei de sâmbătă, unde a fost diagnosticată cu ”excoriații faciale, contuzie deget cinci mâna stângă, fractură inelar stâng”.

Tot sâmbătă, dar la spitalul din Rădăuți, a ajuns și un minor de 16 ani, din Horodnic de Sus.

Medicii de la Rădăuți au stabilit ca prim diagnostic „traumatism cranian și observație fractură claviculă dreaptă”, motiv pentru care au decis transferul la Spitalul Clinic de Urgență Suceava.