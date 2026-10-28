Un adăpost de animale și o magazie s-au făcut scrum la primele ore ale dimineții de miercuri

Un adăpost de animale și o magazie s-au făcut scrum în dimineața zilei de miercuri, 28 octombrie, într-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Zaharești, comuna Stroiești.

Alarma s-a dat în jurul orei 05.30, iar pentru stingerea flăcărilor au fost trimise două autospeciale ale pompierilor militari de la Detașamentul Suceava.

Cele două clădiri, pe o suprafață de circa 60 de metri pătrați, și bunurile din interior au ars în totalitate, dar pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor la casa de locuit.

Pompierii spun că totul a plecat de la un scurtcircuit.